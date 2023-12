Csődöt jelentett Trump ügyvédje

Rudy Giuliani csütörtökön csődöt jelentett, miután 148 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezték.

A bíróság szerint Giuliani hamisan vádolt két volt georgiai választási alkalmazottat. A The New York Times szerint a New York-i csődbírósághoz benyújtott beadványában Giuliani azt állította, hogy 100 és 500 millió dollár közötti nagyságrendben vannak tartozásai, miközben a személyes vagyona nem több, mint 10 millió dollár.