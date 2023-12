Csak úgy záporozott a lobbisták ingyenpénze az EU ellenőreire

A POLITICO most kiderítette:

finoman szólva sem volt ezzel a gyakorlattal egyedül.

A brüsszeli lap a birtokába jutott dokumentumok alapján arról ír, hogy az Európai Unió versenyellenőreinek utazásait rendszeresen fizették uniós versenyjogi eljárás alatt álló globális nagyvállalatok lobbistái. Felidézik: mióta az Európai Bizottság a versenyellenőrző egység utazási költségvetését a 2019-es 880 ezer euróról (338 millió forint) 560 ezer euróra (215 millió forint) vágta vissza, könnyebb beszállniuk a lobbicégeknek a terhek viselésébe, akik örömmel szállítják konferenciáikra a brüsszeli versenyellenőröket.

A chicagói székhelyű Compass Lexecon lobbicég például, amely a Google-nek és a Microsoftnak dolgozott a két gigavállalat európai versenyjogi ügyei, a Fitbit- és az Activision-akvizíciók alatt, Lőrincz Szabolcs bizottsági közgazdászt vitte ki Oxfordba 2022 szeptemberében az Oxfordi Egyetem Saïd Üzleti Iskolájának konferenciájára,

Hans Zenger osztályvezetőt pedig egy éjszakánként 900 euróba kerülő ötcsillagos hotelben szállásolta tavaly októberben el egy comói konferencia alatt.

Az RBB Economics, amely 2017-2019-ben, három bizottsági büntetéssel végződő versenyjogi ügyben is képviselte a Google-t, Zengert kivitte saját pénzén helsinki irodájának megnyitójára is. A harmadik érintett lobbicég, a Charles River Associates, amely szintén Activision-ügyben adott a Microsoftnak tanácsokat, Brice Allibert technológiai versenyjogi osztályvezetőt utaztatta ki tavaly áprilisban Londonba, a Medicines for Europe gyógyszerlobbicég pedig Paul Csiszár feldolgozóipari versenypolitikai igazgatót röptette ki egy ötcsillagos hotelben tartott barcelonai konferenciájára tavaly.

Lea Zuber bizottsági szóvivő a POLITICO kérdésére hangsúlyozta: ezekben az ügyekben természetesen minden rendben van, mert „bizonyos esetekben néhány költségét vagy azok egy részét, amelyet egyébként teljes mértékben az EU költségvetése fizetne, állhat harmadik fél”.

Annyira azonban mégsem lehetett rendben a dolog, mert a Bizottság idén márciusban megtiltotta munkatársainak, hogy egyetemeken, EU-s tagállami kormányokon és nemzetközi szervezeteken kívül bárki mástól utazási költségtérítést fogadjanak el.

A Bizottság elárulta, hogy korábban összesen 150-szer utaztak bizottsági funkcionáriusok harmadik fél pénzén.

