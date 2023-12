Brutális állast kapott a német kormány az alkotmánybíróságtól – a német gazdaság bánhatja meg igazán

Megszorításokra lehet számítani

A kormánykoalíció több megszorító intézkedés bevezetését is fontolgatja, ezek azonban

azzal fenyegetnek, hogy még inkább megfojtják az ország gazdaságát.

Komoly veszélyt hordoz magában az a javaslat, miszerint eltörölnék az adósságféket, amely a strukturális költségvetés hiányát a GDP 0,35 százalékában korlátozza. Ahhoz viszont, hogy ezt megtehesse a kormány újabb veszélyhelyzetet kellene hirdetnie kérdés, hogy vajon ez kiállná-e az alkotmányosság próbáját.

Christian Lindner gazdasági miniszter november 23-án jelezte, hogy még idénre egy pótköltségvetést fog benyújtani, amely a hitelkorlátozások felfüggesztését is tartalmazza majd. A bejelentés hírére egyébként jelentősen emelkedtek a tízéves német államkötvényeinek hozama. A kormány magasabb adók bevezetését is fontolgatja – többek között a szén-dioxid- és az örökösödési illeték emelését, valamint megszüntetnék a vállalkozásokat és a háztartásokat az energiaválság átvészelésében segítő támogatásokat is. Mindezt annak ellenére, hogy a német háztartási villamosenergia-árak az EU-ban a legmagasabbak közé tartoznak.