Pár nap rendteremtés a liberális Mekkában – mi folyik San Francisco utcáin?

Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozót megelőző napokban ellepték az internetet a sokkoló előtte-utána képek San Francisco városáról, amelyeken az látható, hogyan tisztult meg egyik napról a másikra a liberális zombivárosként is emlegetett kaliforniai nagyváros.

Az utcákról eltűntek a hajléktalanok, a drogosok,

és a csúcstalálkozó szempontjából fontos területek közelében háromméteres fekete kerítéseket húztak fel a biztonság érdekében.

Az emberek azzal viccelődtek, hogy a demokrata városvezetés, amely évek óta küzd a munkanélküliség, a drogkereskedelem és az alvilági üzletek okozta társadalmi problémákkal, egyik napról a másikra talált megoldást, amikor egy diktátor, vagyis a kínai elnök, Hszi Csin-ping érkezett a városba.

Bár most az egész világ San Franciscóra figyel, eddig nem sokat hallottunk az ottani szociális problémákról. Valóban olyan súlyos ott a helyzet, ahogy több helyen is olvashatjuk? Hogy lehetnek ekkora gondjai egy nagyvárosnak, ahol több tech cég fontos központja is megtalálható? És hová tűnt az a rengeteg hajléktalan egyik napról a másikra?

A drog öl, butít és nyomorba dönt

A 2018 óta a demokrata párti London Breed polgármester által vezetett város egykor Kalifornia, és talán az egész Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdasági erőközpontja volt.

Az egykor virágzó nagyváros mára már olyan súlyos problémákkal néz szembe, mint a munkanélküliség, drogkereskedelem és az egyre több hajléktalan jelenléte a város utcáin.

A városban mindennaposnak számít a köztereken való vizelés és a nyilvános droghasználat. Az érintett helyiek már nem érzi magát biztonságban az utcákon, és rosszabb környékeken az ingatlanok értéke is csökken, így egyre többen hagyják el az egykor csillogó nagyvárost.

A társasházak tulajdonosait az ablakon kinézve olyan látvány fogadja, amit korábban elképzelni sem tudtak: az utcák tele vannak sátrakkal, nyilvánosan vizelő és drogozó hajléktalanokkal.

A hatóságok számára a legnagyobb kihívást a fentanil nevű szintetikus drog jelenti,

ami közel százszor erősebb, mint a morfium. 2023-ban eddig összesen 800 drogtúladagolásos halált regisztráltak a városban. Az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt az ilyen jellegű halálesetek aránya. Míg 2010-ben 100 ezer lakosból 13-an vesztették életüket túladagolásban, ez a szám 2023-ra 49-re nőtt.

Hajléktalan férfi San Francisco belvárosában

Forrás: Tayfun Coskun / Anadolu via AFP

Bár a helyiek évek óta hangoztatják elkeseredésüket, amiért a város teljesen élhetetlenné vált, azt tapasztalják, hogy panaszuk süket fülekre talál. Júniusban az ABC7 helyi műsorszolgáltatónak nyilatkozva egy lakó arra panaszkodott, hogy a helyi hatóságok semmit sem tesznek a probléma megoldása érdekében.

Tényleg csak Hszi Csin-ping látogatására volt szükség?

Ez a helyzet viszont látszólag egyik napról a másikra megoldódott november elején, amikor is

rekord gyorsasággal tűntek el az utcákról a hajléktalanok, sátraikkal együtt a november 11-től 17-ig tartó APEC csúcstalálkozó miatt.

A konferenciára számos országból érkeztek komoly delegációk. Kínából például maga az elnök is ellátogat a kaliforniai eseményre, amelynek ideje alatt szerdán Joe Biden amerikai elnökkel négyszemközt is tárgyal.

A New York Post értesülése szerint a hajléktalanprobléma nem oldódott meg, csupán a város más részeire szállították az utcán lakókat. A helyi lakosok és bolttulajdonosok szerint a városvezetés intézkedése csak tűzoltás, egy gyors, átmeneti intézkedés, ami egyáltalán nem oldja meg a város valódi problémáját. A „tisztogatások” ugyanis többnyire a Tenderloin és a South of Market, vagy más néven SoMa negyedekre terjedtek ki, ahol a legnagyobb gócpontok találhatóak, és amely városrészekben eddig napi szinten kerülgetni kellett a tudatmódosító szerektől eszméletlenül fekvő embereket az utcákon.

Előtte és utána képek. Így tűntek el a hajléktalanok sátrai San Francisco utcáiról

Forrás: X/Képernyőkép

Az előkészületek során az utcák mellett

megtisztították a drogtanyakén elhíresült, Nancy Pelosiról elnevezett szövetségi épületet is,

amelynek betonlépcsőin annyi hajléktalan és droghasználó gyűlt össze, hogy az ott dolgozókat már a nyáron home office-ba küldték, mert nem biztonságos számukra a mindennapos bejárás.

A lapnak nyilatkozó helyiek szerint érezhetően nőtt a rendőri jelenlét a város egyes pontjain, ugyanakkor szomorú látni, hogy bár meglenne az erőforrás az egész város megtisztítására, a hatóságok csak a „szükséges minimum” elvégzésére szorítkoztak.

Hogyan tovább?

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó hétfőn a FoxNewsnak nyilatkozva elismerte, valóban a konferencia miatt tisztították meg San Francisco utcáit, de felhívta a figyelmet, hogy már hónapokkal korábban is folytattak tárgyalásokat a helyzettel kapcsolatban. Arra azonban nem tért ki, konkrétan milyen tárgyalások vagy intézkedések történtek eddig.