Macklemore népirtásnak nevezte az izraeli ellentámadást

Macklemore, az amerikai rapper, aki tavaly fellépett a Sziget Fesztiválon is, nemrégiben részt vett egy washingtoni tüntetésen, ahol hangot adott felháborodásának Izrael ellentámadása kapcsán. A rapper kiállt a béke és a palesztin életek megmentése mellett, és elítélte Izrael fellépését, amelyet népirtásnak nevezett – írta meg az Index.

A rapper kifejtette, hogy nem tudja tovább tétlenül nézni, ahogyan ezrek veszítik életüket Gázában, miközben a világ csak csendben figyel.

A háborús helyzet Hollywoodban is heves reakciókat váltott ki. Az elmúlt időszakban több híresség is szólalt már fel az események kapcsán. Például Maha Dakhil, a filmipar egyik legbefolyásosabb ügynöke is nyilvánosan kifejezte nemrég támogatását a palesztinok iránt, ami miatt végül le is kellett mondania vezetői pozíciójáról.

Macklemore hasonlóképpen aktívan protestál a béke mellett, és egyértelműen elítéli mindkét fél agresszióját a konfliktusban. Macklemore szerint az ellenállásnak azonnal véget kell vetni, és a béke felé kell közelednie mindkét érintett félnek.

Ez előadó a rendezvényen kiemelte:

„Jó látni, hogy tízezrek gyűltek össze a békéért a tüntetésen. Mondták nekem, hogy maradjak csendben, és hogy kutassak még kicsit, mert ez a helyzet túl bonyolult ahhoz, hogy véleményt formálhassak. Az elmúlt három hétben nagyon sok mindent tanultam, és bár még nagyon sok mindent nem tudok, abban biztos vagyok, hogy ami most a szemünk előtt zajlik, az népirtás” – idézi a New York Post a rappert.

Macklemore már korábban is kifejezte, hogy nem ért egyet Izrael válaszlépésével, ugyanakkor elítéli a Hamász ártatlanok ellen irányuló akcióit is.

Nem tudok tovább hallgatni. Megértem az izraeliek fájdalmát, akik szeretteiket vesztették el, de nem hiszek az ártatlan emberek megölésében válaszul. Ezért támogatom azokat világszerte, akik a tűzszünetet követelik

– fejtette ki korábban.

Nyitókép: BRITTA PEDERSEN / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP