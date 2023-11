Izrael azt tanácsolja állampolgárainak, hogy titkolják zsidóságukat, ha külföldre utaznak

Tudomásunk van arról, hogy a zsidó diákok egyre jobban félnek.

Ha lehet, nem mutatják jelét annak az egyetemek területén, hogy izraeliek, illetve hogy zsidók. Az izraeli és a Gázai övezeti helyzet továbbra is gyorsan változik, és aggódva figyeljük, hogy ennek a háborúnak milyen hatása van az emberek közötti kapcsolatokra a német egyetemeken” – mondta. Az utóbbi hetekben egyes egyetemeken történtek Izrael-ellenes és antiszemita incidensek – tette hozzá. Constantin Gans, a Német-Izraeli Társaság ifjúsági fórumától szintén arról számolt be, hogy a német egyetemeken diákok és oktatók egyaránt tesznek Izrael-ellenes kijelentéseket. „Katasztrofális a hangulat a kampuszokon. A zsidó diákoknak joguk van biztonságos és szabad körülmények között tanulni, de ez most nem garantált” – jelentette ki.

(MTI)

Nyitókép: Facebook