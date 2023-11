Dörgedelmes véleményt fogadott el az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a decemberi plenáris ülés egyik napirendi pontjához, a gyűlöletbeszéd uniós bűncselekményként történő elismeréséről szóló indítványhoz. Dokumentumukban

az illetékes EP-képviselők határozottan elítélik a „genderellenes” mozgalmakat, amelyek „félrevezető, félelmet keltő” üzeneteket terjesztenek

„azon személyek ellen, akik nem felelnek meg a heteronormatív, cisznormatív, patriarchális társadalom bináris, nemi sztereotípiákon alapuló, hagyományos elképzeléseinek”, és amely genderellenes mozgalmak célja „többek között a nemen, a szexuális irányultságon, a nemi identitáson, a nemi önkifejezésen és a nemi jellemzőkön alapuló megkülönböztetés kialakítása és állandósítása, és ezáltal az alapvető jogok megsértése”.

Bízzunk abban, hogy ez utóbbi gondolatot a decemberi plenáris ülésen részletesebben is kibontja valaki – nehéz ugyanis másképp értelmezni, mint hogy a „genderellenes” mozgalmak mániája a nemi identitáson és önkifejezésen alapuló precíz különbségtételek kialakítása, állandósítása és az ábécé különböző betűinek segítségével történő címkézése;

azaz a genderfóbok festegetnek külön-külön zászlókat az aszexuális, az agender, a poliszexuális, illetve a pánszexuális büszkeségnek; de hogy ezzel ráadásul még az alapvető jogokat is sértik, az még izgalmasabbá teszi a felvetést.

Mindenesetre a vélemény szigorúan leszögezi: „az LMBTIQ+-ellenes gyűlölet-bűncselekmények és gyűlöletbeszéd előfordulásának fő mozgatórugói között szerepelnek a nemi előítéletek és más sztereotípiák”.

És akkor most ugorjunk át egy másik bizottságba, méghozzá a Bundestag családügyi bizottságába, amelynek ülésén

felszólalt „Tessa” Ganserer, a Zöldek szőke parókás transznemű képviselője

(kétgyermekes apa; a személyi igazolványában szereplő és politikai pályafutásának korábbi szakaszában használt férfinevének kiejtése a jelenleg tárgyalt törvényjavaslat szerint 10 000 euróig terjedő büntetéssel lenne szankcionálható).

Nos, Tessa az önrendelkezési törvényről tartott keddi nyilvános meghallgatáson egy tüllszerű, teljes mértékben átlátszó szexi felsőben jelent meg; alatta csupán egy szűk fekete melltartó takarta műkeblét.

Amint arra a Welt hasábjain a korábbi német családügyi miniszter, Kristina Schröder rámutat: soha egyetlen politikusnőnek nem jutna eszébe ilyen neglizsében megjelenni a Bundestagban;

de a vonatkozó szabályzat is előírja, hogy az épületbe csak a hely méltóságához illő ruházatban lehet belépni – a bizottság elnöke mégsem intette meg a transznemű képviselőt, mint ahogy kollégái sem szólaltak fel a szabálysértés miatt, de ráadásul a mainstream média is feltűnően hallgat az ügyben. Hiszen transznemű – ki is merné őt kritizálni, hogy aztán ráüssék homlokára a „transzfób” bélyeget.

Amivel viszont pont az nyer bizonyítást, amit Tessa valószínűleg a legkevésbé szeretne: hogy ő bizony nagyon nem nő, hanem egy szerencsétlen,

akinek a háta mögött összesúgnak, a szemébe viszont semmi őszintét nem mondanak.

Azt ugyanakkor az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága esetleg egyszer tisztázhatná, hogy amikor a baritonhangú transznő gyakorlatilag egy prostituáltjelmezzel demonstrálja női mivoltát, akkor a nemi előítéletek és sztereotípiák efféle felvonultatása és a nemi jellemzők ilyen szinten szexista megjelenítése miatt büntetésből pontosan hány percig térdepeljenek kukoricán a suttyó genderellenes konzervatívok.

(Nyitókép: képernyőfotó)