Caster Semenya belső herékkel és méh nélkül is nagyon-nagyon „büszke nő” – de azért, biztos ami biztos, felesége van

A világ kétosztatú. Igen-nem, jin és jang, élet és halál, fekete-fehér, férfi és nő. A számítógép is kettes számrendszer szerint működik. Nekünk magyaroknak ebben nincs semmi furcsa, nyelvi logikánkban a két kéz vagy szem egy egészet alkot; félszemű, féllábú ember van, a házaspár női tagját pedig úgy hívják: feleség.

Bizonyos vallásokban, népeknél és korokban a felek (fél!) nem egyenrangúak. A kereszténység ezt így oldja meg Pál apostol javaslatában (Kol 3,19-20): asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek – valamint (a liberálisok által kevésbé idézett folytatásban) férfiak, szeressétek a feleségeteket.

Hogy ki kapott nehezebb parancsot, annak eldöntéséhez képzeljük el, melyik könnyebb: engedelmeskedni a főnöknek vagy szeretni a főnököt.

Melyik nő a boldogabb: aki azt mondhatja: a férjem engedelmeskedik nekem vagy az, aki biztosan állíthatja: a férjem szeret engem?

És akkor jöttek a feministák, akik azt mondták, ez nem két egymást kiegészítő fél, hanem ellenfelek, akik harcolnak egymással – illetve főleg a nők harcolnak a férfiak ellen. Lett egyenjogúság, a hagyományos női szerepeket leértékelték. Leginkább az anyaságot, amely mindennél csodálatosabb hivatás, az élet adását, táplálását jelenti; magát az édesanyát pedig (aki egyszerre tanítónő, szakács, titkárnő, menedzser, pszichológus, újabban sofőr és fotós, meg persze takarítónő és vasalóasszony, fodrász és manikűrös) újabban „szülőgépként” definiálják ezek a szerencsétlen újundokak.

A hagyományos férfiszerepekkel mindeközben fordítva történt – azokat meg felértékelték, sőt egyedül értékes szerepekként határozták meg (pénzkeresés, cégvezetés, tanítás, orvoslás, bányászat, kukaürítés – na jó, ez utóbbi kettőt nem);

szóval a nőből férfit csináltak.

Főleg persze azok a nők visonganak, akik tényleg nem egyenlőek, bizonytalanok, vagyis hangerővel pótolják, ami a környezetük visszaigazolásából hiányzik. Normális nőben nem merül fel, hogy ne lenne egyenlő a férfiakkal. Az ilyen szánalmasan hőzöngők pedig sem női, sem férfi elismerést nem fognak kapni. (Karikó Katalinnak nincs szüksége bizonygatni, de nem is gondolja senki, hogy a „női Nobel” kevésbé volna értékes.

Egerszegi Krisztinát sem becsüljük kevésbé, mint Darnyi Tamást.)

Amikor tehát megtörtént a nő és férfi közötti határ elmosása egyenjogúság címszó alatt, a következő lépés a kettősség tagadása lett. Már nincsenek is külön férfiak és nők. Leginkább nők nincsenek. Már a szépségkirálynők is férfiak. És a futónők is. És itt érkezünk meg Caster Semenyához, a világ- és kétszeres olimpiai bajnok dél-afrikai atlétához, aki ránézésre inkább férfi, a szervezete túl sok tesztoszteront termel, de ennek mesterséges visszaszorításával azért rajthoz állhat a nők között.

Polgárpukkasztásból (bár lassan ma már ez a mainstream, és inkább a bírálat számít pukkasztásnak) azt nyilatkozza: „Attól, hogy nincs méhem és belső heréim vannak, még nem leszek kevésbé nő”.