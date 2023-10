Washington Post: Nem vált be az orosz olajexportra bevezetett ársapka, ideje eltörölni

Ideje eltörölni G7 országcsoport által bevezetett az orosz olajexportra elrendelt, hordónként 60 dolláros ársapkát – írta Julian Lee a The Washington Postban megjelent elemzésében. Lee szerint az árkorlátozás nem vált be, ráadásul környezeti katasztrófával is fenyeget.

A cikk emlékeztet: még tavaly decemberben a G7-ek és több más ország 60 dolláros hordónkénti árplafont vezetett be az orosz nyersolajra. A célja az intézkedésnek az volt, hogy lehetővé tegye az orosz olaj további nyugatra áramlását, miközben a Kreml bevételei csökkenjenek azáltal, hogy alacsonyabb árak elfogadására kényszerítik.