Olaj ki, pénz be: Oroszország jelentősen növelte olajbevételét

Idén tavasszal ötven százalékkal nőtt az orosz nyersolajkínálat annak ellenére, hogy a G7-országok szankciókat és hatvan dolláros hordónkénti árplafont vezettek be a termékre – írta a Magyar Nemzet a Financial Times brit gazdasági napilap alapján, amely a Kpler elemző cég adataira hivatkozott. A lap rámutat, a nyugati országok célja az volt, hogy az orosz olajon keresztül megfékezzék Moszkvát az ukrajnai háború finanszírozásában, ám a portál elemzése szerint ez nem sikerült, sőt kétszeresen is visszaütött.

A portál kiemeli:

az orosz olajbevételek várhatóan emelkedni fognak a nyersolaj árának folyamatos emelkedése és az árengedmény-csökkentések miatt.

Becslések szerint az év végével az ország olajbevétele legalább 15 milliárd dollárral több lesz, mint azt előzőleg 2023-ra becsülték.

Ez áll a nyersolaj áremelkedése mögött A lap rámutat, hogy a hordónkénti nyersolaj áremelkedése a kitermelés szűkítése miatt megy végbe, amelyről a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) döntött Oroszországgal kiegészítve. Ugyanis amíg Moszkva a csökkenő nyugati keresletet a magasabb árral kívánja kompenzálni, addig több olaj-nagyhatalomnak – kiváltképp Szaúd-Arábiának – a hatvan dolláros hordónkénti ár helyett a száz dolláros „jobban illeszkedik” a költségvetésébe. Egyes elemzők szerint az OPEC+ döntése egyfajta „visszavágás” is lehet Washington felé, amiért az Egyesült Államok az elmúlt években megtöbbszörözte az olajkitermelését, „elvárva”, hogy a kartell-országok piaci részesedést adjanak neki, mindenféle egyeztetés nélkül.

Az elemzés rámutat: Moszkva új exportútvonalakat keres. A Reuters hírügynökségnek négy nyersanyag-kereskedő azt közölte, hogy augusztusban és szeptemberben megérkeztek az első CPC Blend nyersolajszállítmányok az Egyesült Arab Emírségekbe, amelyet a Lukoil olajipari nagyvállalat és a CenGeo független termelő adtak el.

Mindezzel a portál szerint Moszkva célja az új vevők megkeresése és a nyugati szankciók megkerülése.

A világ harmadik legnagyobb olajexportőre, Oroszország az elmúlt évben olajának nagy részét Kínába, Indiába és Törökországba irányította át, és olyan országokba is küldött szállítmányokat, mint Brazília, Srí Lanka és Pakisztán.

Nyitókép: ALEXANDER MANZYUK / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP