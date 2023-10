Szakértőt kérdeztünk, honnan származhatnak a Hamász fegyverei

„Az első és legfontosabb leszögezni azt, hogy a hagyományos kézifegyverek a Közel-Keleten mindig elérhetők. A felvételeken két olyan fegyvertípus is látható – például a kalasnyikovok –,

amelyek csempészet útján nagyon könnyen hozzáférhetők a térségben”

– mondja lapunk megkeresésére Somkuti Bálint. „Tehát a kézifegyverek problémaköre – a csempészet megakadályozása – egy megoldhatatlan probléma jelenleg is állami szinten” – teszi hozzá a szakértő, s rávilágít: ugyanez igaz az RPG páncéltörő rakétavetőkre vagy bármely más vállról indítható kisebb eszközökre is.

Mint fogalmaz: „Ezeket alkalomadtán egy autó csomagtartójába ötösével-hatosával be lehet pakolni, vagy ruházat alatt el lehet rejteni.”

A szakértő szerint az igazi kérdés az, hogy az a több ezer rakéta, amelyekkel Izraelt támadták – amelyeknek jelentős része nem kis hatótávolságú eszköz volt, hanem akár 60-70 kilométerre is elrepülő, tízkilós vagy nagyobb robbanófejjel felszerelt eszköz, s amelyek valamilyen szintű irányítással is rendelkeztek a hírek szerint – azok hogyan kerültek oda. „Ezeket ugyanis nem lehet kisüzemi módszerekkel a sufniban legyártani, úgyhogy ezekre egyelőre nincs válasz. Sokan azonban Iránt sejtik a háttérben, ami akár elképzelhető is –

a Hezbollah ugyanis rendelkezik valamilyen szintű gyártó kapacitással”

– jegyzi meg. Ugyanakkor kiemeli: erre egyelőre még nem kaptunk végleges választ.

Fegyveres nem, csak pénzügyi és humanitárius támogatás

„A hatalmon lévő jelenlegi nyugati liberális és neoliberális irányzat a fegyveres konfliktusokat elutasította, éppen ezért volt annyira meglepő, hogy a közelmúltban mennyire hevesen ölelte a keblére az orosz-ukrán háborút” – fejti ki lapunknak a szakértő, hogy eloszlassa az esetleges feltételezéseket, hogy a nyugatról érkező támogatásoknak köze lenne a helyzethez.

Hozzáteszi:

Semmiképpen nem beszélhetünk arról, hogy ezek az államok szándékosan fegyverrel vagy bármilyen katonai eszközzel – legyen az akár védő- vagy orvosi felszerelés – támogatták volna a Hamászt vagy bármely palesztin szervezetet.

„Ez teljes mértékben humanitárius és pénzügyi segítség volt. Az egy másik kérdés, hogy alkalomadtán a célszervezetek ezt mire használták fel. Ebben az esetben ugyanis nagyon kevés ráhatása van a donorállamnak” – magyarázza Somkuti.

Nyitókép:Anadolu Agency via AFP