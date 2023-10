Ilyen az élet a rakéták árnyékában Izraelben – magyar kutatót kérdeztünk

Éppen vasárnap, a terrortámadások és az ellencsapások megkezdésének másnapján érkezett Izraelbe Szalai Máté, a Ca’ Foscari Egyetem kutatója, ahol a Tel-Avivi Egyetemen lesz vendégkutató. Megérkezésekor azonnal az egyetemre mentek párjával, aki ott folytatja tanulmányait. Azóta csak néhány alkalommal hagyták el a campus területét. Lapunknak telefonon számolt be arról, mi a helyzet most, miután a Hamász rakétái Tel-Avivot is célba vették.

Megérkezésük óta mit tapasztalnak a város utcáin?

Amióta itt vagyunk, nem nagyon hagytuk el az egyetem területét, mert itt relatíve biztonságban vagyunk. Az utcákon, a tömegközlekedési eszközökön kevesen vannak, mindenki inkább az óvóhelyeken vagy azok közelében tartózkodik. Amióta itt vagyunk, egyszer volt légi riadó, amikor kilőttek egy rakétát a Ben Gurion reptérre. Az óvóhelyen megvártuk, hogy hová csapódott be a rakéta, majd amikor a hírekben bemondták, folytatódott minden a rendes kerékvágásban.

A Hamász támadása után egy nappal indultak Izraelbe. Nem merült fel, hogy visszamondják az utat?

Természetesen felmerült bennünk, hogy nem ez a legjobb pillanat; ugyanakkor nem tudjuk, hogy a következő hetekben, hónapokban lesz-e ennél megfelelőbb alkalom. A légitársasággal és a Tel-Avivi Egyetemmel is folyamatosan kapcsolatban álltunk, akik azt kommunikálták felénk, hogy nincs akadálya az utazásnak, és mi megbíztunk bennük. A reptéren és a repülőn is azt tapasztaltuk, hogy

az emberek a történtektől függetlenül nem riadtak vissza attól, hogy Izraelbe utazzanak.

A gép teli volt, feltehetően voltak tartalékos katonák is, de civilek is utaztak rajtuk kívül.

A reptéren tehát nem állt meg az élet. És Izraelben?

A rakétatámadások ugye nem csak a Gázai-övezet környékét, de Izrael északabbra fekvő településeit is érintették, Tel-Avivra is lőttek ki rakétákat. Ennek következtében amit tapasztaltunk, hogy az iskolákban és egyetemeken elhalasztották az órákat, folyamatos a rakétakészültség, és arra kérik az embereket, ne nagyon hagyják el otthonaikat. A leginkább egyfajta gyászhangulat észlelhető. Az emberek nagyon szomorúak, gyászolják az elvesztett szeretteiket.

A félelem, a düh, vagy a bosszúszomj helyett sokkal inkább a szomorúság a meghatározó.

Van lehetőség elhagyni az országot, ha úgy érzik, még sincsenek biztonságban?

Én most úgy érzem, hogy van. Folyamatosan járnak a repülőjáratok az országból kifelé is. Amikor evakuációról beszélünk, inkább azokról az emberekről van szó, akik egyébként is elhagyni tervezték az országot, és az események miatt törölték a járatukat. De közel sincs olyan helyzet, mint mondjuk Ukrajnában, ahonnan az emberek kétségbeesetten próbálnak tömegesen elmenekülni.

Ukrajnában másfél éve háború van. Izraelben mi várható?

A kutatók között most az a konszenzus, hogy senki nem akar jósolni semmit. Ahogy egy ilyen mértékű támadást sem látott senki előre, azt sem tudjuk előre megmondani, mi fog ezután következni. Az régóta látszik, hogy Izraelben feszültség van, de ilyen mértékű akcióra, amit most a Hamász véghez vitt, eddig nem volt példa. Ezért nem is próbáljuk megjósolni, hogy mi fog történni. Szombaton, amikor indult a háború, a Hamász felszólította a külföldi iszlamista csoportokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Bár innen-onnan érkeztek kisebb gesztusok, valójában egyelőre szerencsére úgy tűnik, külföldről nem akarnak komolyan belefolyni ebbe a konfliktusba.

