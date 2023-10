Nógrádi a brüsszeli terrortámadásról: Amit az elmúlt 24 órában láttunk, az csak a kezdet

Hétfőn pedig arról számolt be a Mandiner, hogy egy arabul beszélő ember lelőtt két embert, akik svéd focimezt viseltek. A feltételezett elkövető a közösségi médiába feltöltött videójában a támadás után arról beszélt, hogy „Allah nevében követte el a gyilkosságokat”.

Óriásira fog nőni a terrorveszély, amit az elmúlt 24 órában láttunk, az csak a kezdet”

− mondta el a tragikus események kapcsán Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzetnek. „Látni kell, hogy Európa jelenleg képtelen egységesen fellépni a terrorveszéllyel szemben, ahogy a migránsválsággal szemben is” − tette hozzá a szakértő.

Egyre rosszabb a helyzet

„Gyakorlatilag Európa minden országában jelen vannak, ez a bizonytalanságot és a terrorveszélyt növeli. Az európai biztonság minimum kérdőjeles” − emelti ki Nógrádi György.

A jelenlegi helyzet miatt még több palesztin érkezik majd Európába,

ők pedig nagy valószínűséggel nem is tudnak és nem is akarnak majd integrálódni a társadalomba. Európa pedig szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy Nyugat-Európában sokkal több a muzulmán, mint amennyi zsidó él, és mivel soha nem történt előrelépés a palesztin–izraeli kapcsolatokban, sok migráns úgy érzi, fel kell lépniük Izraellel szemben. Ezt ékesen bizonyítják a tüntetések is.