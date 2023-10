Nekiment Macron a woke ideológiának

Belépett a kultúrharcba Emmanuel Macron: megnyitotta a francia nyelv múzeumát, és ezt az alkalmat a woke nyelvújítások elleni felszólalásra használta fel a francia államfő.

A francia nyelv múzeumát egy régi reneszánsz kastélyban hozták létre Villers-Cotterets-ben: az épületet még I. Ferenc király idején húzták fel 1539-ben, s Macron államfői évei alatt újították fel és alakították ki benne a múzeumot.

A franciák hagyományosan védekeznek régi nyelvük idegen eredetű szavakkal való fellazítása ellen.

A magyarhoz hasonlóan számos nemzetközi szónak van franciás változata – igaz, a nyelvük latin eredete megkönnyíti a dolgukat. Különösen az angol nyelvi és kulturális behatások ellen küzdenek, a hétköznapi szóhasználat védelmétől a francia filmgyártás bőkezű támogatásával.

Azonban a francia nyelvet is utolérte az angol és a német nyelvet már régebb óta sújtó woke nyelvújítási forradalom. Egyesek „inkluzívvé” akarják tenni a franciát, úgy alakítva át a szavakat, hogy írásban pontok betűzésével mindig hozzátegyék a semleges módot is lefedő hímnemű szóváltozatokhoz a nőneműt is (például: francais.e.s).

A francia nyelv ugyanis – a nyugaton ritka kivétel magyarral ellentétben – nem gendersemleges: a francia főnevek vagy hím-, vagy nőneműek, és a semleges jelentésű főneveket is alapvetően a hímnemű változatokkal írták le.

Ez persze tökéletes téma a nyelvészet mai, genderfixált újítóinak,

akik egy évezredes kultúrnyelvet szeretnének így megtisztítani a nyilván elnyomó patriarchátus látványos bizonyítékaitól.

Ezeket a próbálkozásokat ugyanakkor a francia kultúra tekintélyes őrzője, a Francia Akadémia elítélte, „halálos veszedelemnek” nevezve őket, de a döntéshozó politikum is megszólalt a kérdésben.

Macron a francia nyelv múzeumának átadásán leszögezte: „Ebben a nyelvben a hímnemmel fejezzük ki a semleges nemet is. Nincs szükségünk pontok hozzáadására a szavakhoz, hogy jobban megértsük őket.”

Az államfő azt is hozzátette: „Akkor, amikor a megosztottság növekszik és visszatér a gyűlölet, a francia nyelv cementnek számít”, ami összeköti a franciákat.

Az elnöki óhajon túl a francia parlament törvényjavaslatról tárgyalt, amely konkrétan megtiltja a genderideológiai nyelvújításokat mindenhol, az oktatástól a hivatalos iratokon át a munkahelyekig. A francia baloldal persze „retrográdnak” és „reakciósnak” nevezte a javaslatot.

„Franciaország nem hódolhat be divatos trendeknek”

– szögezte le végül Emmanuel Macron.

Nem ez az első alkalom ugyanakkor, amikor a francia elnök a woke tendenciák, illetve más idegen behatások ellen szólalt fel. Az Elle magazin korábban arról kérdezte a francia elnököt, hogy mit gondol az identitáspolitikáról. „Egy olyan társadalmat látok, amely fokozatosan rassz alapon kezd el szerveződni” – fejtette ki Macron, hozzátéve: „az interszekcionalitás logikája mindent megtör”.

Macron korábban elutasította a Black Lives Matter mozgalom melletti kiállást, és több alkalommal is szigorúbban lépett fel az iszlamista ideológia terjesztésével szemben. Már többször is kikelt az identitáspolitika ellen, az ugyanis szerinte egzisztenciális fenyegetést jelent Franciaországra nézve, a szeparatizmust és az iszlamizmust bátorítja, felőrli a nemzeti egységet, és támadást intéz Franciaország intellektuális és kulturális öröksége ellen.

Macron oktatási minisztere, Jean-Michel Blanquer egy új, a woke kultúrával szembeszálló agytrösztöt avatott fel nemrégiben – amiről a Magyar Nemzet számolt be. A Le Laboratoire de la République elnevezésű intézmény – amelyet személyesen az oktatási miniszter irányít – megnyitóünnepségén Pierre Valentin, az agytröszt egyik szakértője úgy fogalmazott: Franciaország most egy új vírussal küzd, ami az Egyesült Államokból jött.

„Hazánk a woke mozgalom célpontjává vált. Ha lenne vakcina a woke vírus ellen, az francia lenne, és a mozgalom vezetői tudják ezt”

– hangsúlyozta Pierre Valentin. Blanquer a baloldali Le Monde francia napilapnak adott interjúban az intézettel kapcsolatban úgy fogalmazott: a francia köztársaság teljesen ellentétes a woke-izmussal.