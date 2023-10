Kína célja a világ legnagyobb piacának megteremtése – árulta el a nagykövet

„Szijjártó Péter közösségi oldalára feltöltött videója szerint a pekingi találkozó egy ENSZ-gyűléshez hasonlított” – idézte a magyar külügyminisztert Gong Tao, majd ismertette, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök a fórumon nyolc fontos gyakorlati lépést jelentett be, kezdve a zöld fejlesztésektől a tengeri kereskedelmen át a többoldalú együttműködésig.

„Kína nem egyedül kívánja végezni a modernizációt, hanem a fejlődő országokkal együtt. Célja: a világ legnagyobb piacának megteremtése, amely hatalmas löketet adhat a világ országainak modernizációjához” – fogalmazott a kínai nagykövet.

Gong Tao aláhúzta:

az Övezet és Út kezdeményezés egy új fejlődési irányt teremthet, ahol szerintük a világ összes országa együtt halad a modernizáció felé.

Orbán Viktor látogatása

A sajtótájékoztatón a kínai nagykövet a magyar miniszterelnök pekingi látogatásáról is beszélt.

Orbán Viktor a találkozó alkalmával kiemelte: Kína Magyarország kilencedik legjelentősebb kereskedelmi partnere, ráadásul 2023-ban ismét Kína lett hazánk legnagyobb külföldi közvetlen befektetője. Kínai tulajdonosi hátterű vállalkozások közel 20 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.

A kínai nagykövet hangsúlyozta: „Megtisztelő volt számomra, hogy részt vehettem a miniszterelnök látogatásának előkészítésében.

A találkozón kifejezetten érezhető volt a kínai és magyar vezető közti kölcsönös bizalom és barátság.”

A látogatás főbb eredményei szerinte:

„Újabb szintre emelkedett a két ország közti bizalom. A kínai-magyar kapcsolatok mindig is szépen fejlődtek, kiváló példát mutatva az új típusú nemzetközi kapcsolatok terén. A jövőben a két félnek továbbra is barátságban kell lennie” – hangsúlyozta Gong Tao.

A két fél megállapodott az Egy Övezet Egy Út kezdeményezés és Magyarország keleti nyitás-politikájának folytatásáról és bővítéséről,

a Budapest-Belgrád vasútvonal felgyorsításáról,

amelyet a kínai nagykövet elmondása szerint 2025-re terveznek majd befejezni, illetve érintették a megújuló energia, a digitális gazdaság és a mesterséges intelligencia területén történő lehetséges kínai-magyar közös fejlesztési irányokat is.

A két fél összesen tíz együttműködési dokumentumot írt alá, melyek az oktatás, a turizmus és a sport területeit is érintették, valamint olyan projekteket, melyek ösztönzik a nyelvoktatást (a kínait és a magyart egyaránt), hogy – miként Gong Tao fogalmaz: „ezt a barátságot mindkét ország tagjai továbbadhassák a következő generációknak is”.

A kínai nagykövet arról is beszélt: „Orbán Viktor meglátogatta a három legnagyobb kínai bankot is, valamint Sencsen városába is ellátogatott,

ahol megfordult olyan multinacionális nagyvállalatoknál is, mint a Huawei”.

A fórum záró napján Hszi Csin-ping kínai elnök felvázolta azt is, hogy a BRI-t milyen lépésekkel fejlesztik tovább: ezek között helyet kapott a projektek finanszírozását érintő átalakítás, valamint kiderült az is, hogy az egész kezdeményezés elmozdult az intézményesülés irányába.