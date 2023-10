Halloween Amerikában: Legkevesebb hárman meghaltak, ötvenen megsebesültek a bulik után és alatt kitörő lövöldözésekben

Többen meghaltak és csaknem 50 ember megsebesült a Halloweenhez köthető ünnepségeken, összejöveteleken az Egyesült Államok nagyvárosaiban történt lövöldözésekben vasárnapra virradóra, írja a hvg.hu az amerikai rendőrség közleményére hivatkozva.

Tampán (Florida állam) például két csoport szóváltása torkollt lövöldözésbe egy szórakozóhelyen. Az incidensnek egy 14 éves fekete, és 20 éves fehér férfi személyében két halálos áldozata volt, további 18 ember megsérült.

Indianapolisban egy nagy létszámú házibuliban egy ember meghalt és 9 megsebesült egy lövöldözésben. A sérültek állapota stabil, a lövöldözés okát nem közölték. Chicagóban szintén a Halloween alkalmából tartott ünnepségen 15 ember sebesült meg vasárnapra virradóra, amikor egy fegyveres nyitott tüzet rájuk.

Az áldozatok között hat 26 és 53 év közötti nő és kilenc férfi van – közölte a chicagói rendőrség. Ketten továbbra is kritikus állapotban vannak: egy 26 éves nő, akit a bal csípőjén és a jobb fenekén lőttek meg, és egy 48 éves férfi, aki három lőtt sebet szerzett a csípőjén és a combján. Kicsivel később már el is fogták a gyanúsítottat, akinél egyébként lőfegyver is volt.

Emellett lövöldözés volt a Georgia Állami Egyetem területén is hajnalban, itt négy embert, köztük két diákot talált el a golyó, egyikük állapota válságos. Állítólag két csoport vitája fajult el egy benzinkútnál, de gyanúsítottat egyelőre nem tudtak őrizetbe venni az ügyben.

Nyitókép: MTI/EPA/Jason Szenes