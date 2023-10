„Az elmúlt napok teljesen egyértelművé tették, hogy ezeknek az embereknek nincs helye Európában, mert teljesen mást gondolnak a világról, mint mi.

Remélem, ez végre azoknak is egyértelművé válik, akiket az eddigi együttélési nehézségek nem zökkentettek ki az általuk kreált valóságból. Most azonban az éljenzők olyan embereket éltettek, akik ártatlan, fesztiválozó fiatalokat, nőket, gyerekeket gyilkoltak meg csupán a vallásuk miatt. Emberiesség elleni bűncselekményt elkövetőket dicsőitettek fényes nappal, nyugat-európai nagyvárosok utcáin. Ekkora botrány azt gondolom, hogy régen történt a »fejlett nyugaton«, a tolerencia bajnokai most mégis hallgatnak. Pedig azt gondolom, hogy itt az idő határt húzni.

Persze a hallgatásnak is megvan a maga oka. Hiszen azok, akik most hallgatnak, pár évvel ezelőtt beengedték ezeket az embereket. Azok, akik most hallgatnak, éppen nagy sietséggel vizsgálják felül a palesztinoknak nyújtott támogatásokat, mert maguk sem biztosan abban, hogy azokból a forrásokból nem jutott a terroristáknak is. Sőt, azok, akik most hallgatnak, abban sem biztosak, hogy a migrációs hullámokkal nem engedtek-e be ugyanilyen hidegvérrel gyilkoló terroristákat Európába is?

Az elmúlt napok tehát sokkolóak voltak. Elsősorban persze Izraelért aggódunk és az izraeliekkel szolidaritunk. A XXI. században ugyanis nem lehetne hogy előforduljon, hogy valakit a vallása miatt ölnek meg a saját országában. A részvéten túl azonban gondoljunk Európára is. Eljött ugyanis a kijózanodás ideje és minden eddiginél határozottabban ki kell mondanunk: a hidegvérű gyilkosokat ünneplőnek nincs helyük az európai társadalmakban.”

