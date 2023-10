Bajba került a szupermodell, amiért beszólt Izraelnek

Gigi Hadidot az Izrael Állam Instagram-oldala szólította fel egy poszt miatt, amelyet az Izrael-Hamász háborúval kapcsolatban osztott meg – olvasható a Variety oldalán.

Ment az adok-kapok a közösségi médiában

A szupermodell Instagram-sztorijában azt írta, hogy: „Semmi zsidós nincs abban, ahogy az izraeli kormány bánik a palesztinokkal. Az izraeli kormány elítélése nem antiszemita, a palesztinok támogatása pedig nem a Hamász támogatása”.

„Aludtál az elmúlt héten?” – írta Izrael Állam az Instagramon Hadid posztjára reagálva.

Vagy neked csak jó, hogy szemet hunysz a zsidó csecsemők lemészárlása felett az otthonukban?

A hallgatásod nagyon világosan megmutatta, hogy hol állsz. Látunk téged.”

Izrael Állam a Hadid által eredetileg megosztott grafika saját verzióját bocsátotta rendelkezésre. A módosított szöveg így szólt: „A Hamász izraeliek elleni mészárlásában nincs semmi bátor. A Hamász elítélése azért, ami (ISIS), nem palesztin-ellenes, és az izraeliek támogatása a barbár terroristák elleni harcban a helyes dolog”.

Egy második posztban Izrael Állam Instagram-fiókja megosztott egy képet egy véres padlóról, amelyen gyermekjátékok vannak, és azt írta Hadidnak: „Ha nem ítéled el ezt, a szavaid semmit sem érnek”.

„Ártatlan emberek terrorizálása nem áll összhangban a Szabad Palesztina mozgalommal”

Hadid nem hallgatott teljesen az Izrael-Hamász háborúról, hiszen a múlt héten az Instagramon osztott meg egy nyilatkozatot az üggyel kapcsolatban több millió követőjével.

„A gondolataim mindazokkal vannak, akiket érint ez az indokolatlan tragédia, és minden nap, amikor ártatlan életeket követel ez a konfliktus, túl sokan közülük gyerekek” – osztotta meg akkor Hadid.

„Mély empátiát és szívfájdalmat érzek a palesztinok küzdelme és a megszállás alatt zajló élet iránt, ez egy olyan felelősség, amit nap mint nap viselek.

A zsidó barátaim felé is felelősséget érzek, hogy világossá tegyem, ahogyan azt már korábban is tettem: Bár vannak reményeim és álmaim a palesztinok számára, egyikben sem szerepel zsidó ember bántalmazása.

Ártatlan emberek terrorizálása nem áll összhangban a Szabad Palesztina mozgalommal, és nem tesz jót neki.”

„Ha fájdalmatok van, ahogy én is megosztom ma részvétemet a szeretteimmel, palesztinokkal és zsidókkal egyaránt, szeretetemet és erőmet küldöm nektek, bárhol és bárki is vagytok” – folytatta Hadid. „Sok összetett, személyes és érvényes érzés van, de minden ember megérdemli az alapvető jogokat, bánásmódot és biztonságot; függetlenül a nemzetiségétől, vallásától, etnikumától vagy attól, hogy hol született. Tudom, hogy a szavaim soha nem lesznek elegek, és nem gyógyítják be oly sokak mély sebeit, de imádkozom az ártatlan életek biztonságáért, mindig.”

