„A PiS kampánya a hagyományos értékek köré épült, amitől a vidéki szavazók megszólítását remélték. Ezt egy négy kérdéses népszavazás is segítette, amelyen az állami vállalatok privatizációjának tilalmáról, a nyugdíjkorhatár megtartásáról, a lengyel-belarusz határon álló kerítés megőrzéséről és a brüsszeli kötelező betelepítési kvóta elutasításáról dönthettek a lengyelek. A 2016-os és 2022-es magyar népszavazásokból ismert módon a Soros-hálózathoz sorolt »NGO-k« itt is bojkottra szólítottak fel. A külföldi beavatkozás, ha lehet, a tavalyi magyar választásnál látottnál is nagyobb volt. A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatja be a »mikro adományairól« híres Action for Democracy, vagy más »NGO-k« munkáját. A Soros-alapítványok választás előtti lengyel médiavásárlásával a blogon is foglalkoztunk.

Miközben a PiS a korábbi stratégiája mentén »egyedül akart győzni« és csak B-tervként számított az Ukrajna támogatásával szemben kritikus Konföderáció támogatására, a globalisták – tanulva a magyar dollárbaloldal 2022-es kudarcából — végül három listán indultak. A Polgári Koalíció a városlakókat és a globalizáció nyerteseit szólította meg, a Baloldal pedig a fiatal nőket. A »Harmadik út« neve egyben program is volt, bár joggal vetődik fel a kérdés, hogy milyen »harmadik« út az, amely csak egy irányba vezet? Ez a formáció azokat szólította meg, akiknek elegük lett a lengyel politika elmúlt húsz évét meghatározó Kaczyński - Tusk ellentétből. Aki rájuk szavazott, mégis Donald Tuskot kapja.

A 73 százalékos részvétel azt mutatja, hogy a lengyeleket megmozgatta a választás tétje. A menetrend szerint november közepén összeülő Szejm új házelnököt választ, ez már mutatni fogja a többségi viszonyokat. Ha a köztársasági elnök az első helyen végzett PiS-t kéri fel a borítékolhatóan eredménytelen kormányalakításra, az új kormányra akár karácsonyig is várni kell, de a három globalista erő megállapodása miatt erre akár korábban is sor kerülhet. Magyarország számára nem mindegy, hogy Lengyelország milyen politikát folytat a jövőben. Ettől is függ majd, hogy a varsói szivárványkoalíció is szétesik-e, mint korábban az izraeli és a szlovákiai, vagy népszerűtlen politikája ellenére is kitart-e, mint a cseh?”

***