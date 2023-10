A könyvtárban kellett elrejtőzniük egy New York-i főiskola zsidó diákjainak, egy Izrael-ellenes tüntetés miatt

Egy New York-i főiskola zsidó diákjai szerdán bezárkóztak az iskola könyvtárába, miközben egy palesztinbarát tüntetés vonult át az épületen. A tüntetők az ajtókon dörömböltek és azt skandálták, hogy „szabad, szabad Palesztina” – derült ki abból a felvételből, amelyet a Fox News is közzétett.

A könyvtárban tartózkodó diákokról készült videó szerda délután járta be a közösségi médiát.

Az egyik videón a demonstrálók a könyvtár előtt haladtak el, transzparensekkel a kezükben, miközben az üveg túloldalán a zsidó diákok egy asztalnál ülve próbáltak tanulni.

Az esetről Jake Novak, a New York-i izraeli konzulátus korábbi médiaigazgatója is beszámolt X-oldalán. Mint írta, „forrásaim szerint több zsidó diák jelenleg is a Cooper Union épületében, az iskolai könyvtárába van bezárva, mivel egy Hamász melletti tüntetés miatt ott kerestek menedéket. (...) A rendőrséget már 40 perce értesítették, de féltek beavatkozni.

A biztonságiak döntöttek úgy, hogy inkább elbarikádozzák a diákokat, mivel aggódtak, hogy nem tudják megvédeni őket”.

Novak megosztotta azt a felvételt is, melyen a zsidó diákok a könyvtárban állnak, miközben kívülről dörömbölés hallatszik.

Az egykori médiaigazgató arról is beszámolt valamivel később, hogy a diákok biztonságban vannak, alternatív útvonalakon kimenekítették őket a könyvtárból – írta a lap.

A vonatkozó felvételt alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Képernyőfotó