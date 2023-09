Szerbiában a helyzet fokozódik – már albánok látják el fegyverekkel az embercsempészeket

Az afgán, marokkói és szíriai embercsempész bűnözői csoportokat zömében koszovói, albán és dél-szerbiai tagokból álló bűnbandák látják el fegyverrel és lőszerrel – írta a Balkan Insight cikkére hivatkozó elemzésében a Migrációkutató Intézet, amelyet a Magyar Nemzet is feldolgozott.

Mint az a cikkből kiderül, a Balkan Insight újságírói fél éven keresztül a helyszínen követték nyomon az embercsempészeket és az őket fegyverrel ellátókat, miközben rengeteg bizonyítékot gyűjtöttek.

Többek között arról is, amikor szerb rendőrök kenőpénzt vettek át embercsempészektől.

A fegyverek még a délszláv háborúkat követően halmozódtak fel a térségben – ismertették.

Megvesztegethető rendőrök

Az összeállításban arra is kitértek, hogy a tényfeltáró újságírók Szabadka külterületén, a Makkhetesi erdőben, a magyar országhatárhoz közeli erdősávban rejtett hangfelvételt készítettek az egyik sátorban arról, amikor szerb rendőrök kenőpénzt vettek át embercsempészektől. Mindeközben a 400/59 nevű afgán bűnszervezet tagjai egy szerb rendőrautó mellett pózoltak, egyikük a jármű tetejére is felmászott. Az újságírók egy WhatsAppon továbbított hanganyag birtokába is jutottak, amelyen

afgán embercsempészek a szerb rendőrségi kapcsolattartójukkal egyeztetnek.

A cikk szerint az egyik koszovói albán nemzetiségű bűnszervezetet egy pristinai ikerpár: Amir és Amar Xhemsiti vezeti.

Egyre hevesebbek az embercsempészek közötti összecsapások

A Migrációkutató Intézet elemzésében idézte Fatjona Mejdini, a GI-TOC (Globális Kezdeményezés a Nemzetközi Szervezett Bűnözés Ellen) nevű szervezet Délkelet-Európával foglalkozó részlegének vezetőjét, aki a Balkan Insight-nak kifejtette: Észak-Szerbiában az embercsempészbandák közötti fegyveres összecsapások 2022 óta egyre intenzívebbek, aminek kiváltó oka az embercsempészek közötti rivalizálás.

