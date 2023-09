Idősebbek is elkezdhetik: jön a Rolling Stones új albuma!

A Rolling Stones új lemeze az első információmorzsák alapján aggkori vissza-visszapillantás az eredeti, legszűkebb pátriára, Dél-Londonnak. A Hackney Diamonds című új lemez hírét a Hackney Gazzette nevű helyi lapban hintették el a nagy nyilvánosság számára, egy Rolling Stones-számcímeket is felidéző kamu-üvegescég hirdetésének formájában.

„A Hackney Diamonds szívében Hackney lesz” – állítja maga a banda is friss közleményükben.

Mick Jaggerék szerda délután a londoni Hackney-ben vannak, ahol Jimmy Fallon, a népszerű show-mester faggatja őket az új lemezről. Az albumot bemutató eseményt a YouTube-on közvetítik.

Ahogy arról a Variety beszámolt: a régóta belassult üzemmódban létező Stones az elmúlt években készített új felvételeket, Mick Jagger már 2021-ben is beszélt erről, Keith Richards pedig pár hete jelentette ki, hogy új zenék vannak láthatáron. A Variety arról is írt: értesüléseik szerint Paul McCartney, a Beatles legendája basszusgitáron játszhat a Rolling Stones új projektjében; mi több, Ringo Starr, a Beatles dobosa is be fog szállni a buliba.

A hatvanas évek elején egyébként

talán egyikük se gondolta volna, hogy a 2020-as években fogják még egyesíteni erőiket.

A dalokról egyelőre nem tudunk semmi biztosat,

de senki ne legyen meglepődve, ha pont úgy fognak hangozni, mint általában a Rolling Stones

– bluesos rock, rockos blues, kis ballada, kis diszkó, majd még egy kis bluesos rock –; és szinte már előre meg lehet írni a recenziókat is, hogy egész jó lett, néha emlékeztet a régi Stones-ra is, de hát persze az idő vasfoga, a múló évek nyoma, hát mégis csak 80 körüli emberekről van szó, de ugyanakkor azért mégis csak Jagger és Richards és Woods hallható, és azért mégis csak zenél rajta még Paul McCartney és Ringo Starr is, tehát talán – talán – utoljára a maradék Beatles és a Stones is összeállt, és összetették, amijük van, hatvan évvel a hatvanas évek után.

Nyitókép: a Rolling Stones koncertje 2022 nyarán (SOEREN STACHE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)