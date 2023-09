Robert Fico bekeményítene a szlovák-magyar határon

Az illegális migráció erősödésével összefüggésben a szlovák-magyar határ ellenőrzésének ideiglenes újrabevezetésére szólította fel szerdán a szlovák kormányt a legnagyobb szlovák ellenzéki párt, a Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) – jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.

Robert Fico szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta: amennyiben az Ódor Lajos vezette, ügyvezető szlovák kormány nem tesz eleget az illegális migráció megfékezését célzó intézkedés bevezetésének, akkor a többi ellenzéki pártot megszólítva rendkívüli parlamenti ülést indítványoznak egy ilyen irányú parlamenti határozat elfogadásának céljával. Az elmúlt időszakban Robert Fico és más ellenzéki pártok többször is bírálták az ügyvezető szlovák kormányt azért, mert

szerintük nem tesz érdemi lépéseket az illegális migráció megfékezésére, amely probléma az utóbbi hetekben egyre égetőbb az országban.

A legerősebb szlovák ellenzéki párt elnöke az ideiglenes határellenőrzés bevezetésének szükségességét azzal is indokolta, hogy az illegális bevándorlók miatt kialakult „kritikus helyzet” még rosszabbá válhat Szlovákiában, amennyiben a migráció megfékezésére Németország és Csehország is határellenőrzést vezet be.

Robert Fico szerdán amiatt a gyakorlat miatt is bírálta az ügyvezető szlovák kormányt,

amely szerint az országban a hatóságok olyan tartózkodási igazolásokat állítanak ki, amelyek lehetővé teszik az illegális migránsok számára, hogy az ország területén maradjanak, vagy szabadon tovább utazzanak más országba.

Rámutatott: ezeket az igazolásokat a hatóságok olyan adatok alapján állítják ki, amelyeket a migránsok magukról közölnek, de az adatok valódiságát senki nem ellenőrzi. Robert Fico ezzel kapcsolatban kijelentette: „a kormány egy olyan szervezett bűnözői csoporttá vált, amely az illegális migráció szervezője.”

(MTI)

