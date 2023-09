Robert C. Castel: Kim Dzsongunnak fontos volt, hogy komoly diplomáciai sikerekkel térjen haza Oroszországból (VIDEÓ)

Robert C. Castel az Ultrahang című műsor hétfői adásában Kim Dzsongun oroszországi látogatásának jelentőségéről beszélt.

A szakértő szerint nem véletlen, hogy az észak-koreai diktátor ilyen sok időt töltött Oroszországban, hiszen ez egy több szempontból is fontos látogatás volt számára. Mindkét fél felmérte, mit tudna adni a másik országnak, és mit tudna kapni cserébe.

Észak-Koreának elsősorban energiára, gabonára, gyógyszerekre és fejlett haditechnikára van szüksége Oroszországtól, az oroszoknak pedig mindarra, amit egy ilyen ipari állam meg tud adni. Vagyis milliós nagyságrendű ágyúcsövekre, gránátokra, rakétákra és lövedékekre.

Mivel Észak-Korea kereskedelme nagy részét Kínával folytatja – az export 67 százaléka megy Kínába, és az import 99 százaléka érkezik Pekingből –, Oroszország elszigetelődése a Nyugattól jó lehetőséget kínált Kim Dzsongunéknak

– vélekedik a szakértő.

Castel hozzáteszi, nemcsak gazdasági, de diplomáciai szempontból is fontos volt ez a találkozó. Amikor Kim Dzsongun legutóbb nagy utazásra indult, Donald Trump amerikai elnökkel találkozott, és akkor „üres kézzel távozott”. Most fontos volt, hogy komoly diplomáciai eredményekkel térjen haza, amire az oroszok is nyitottak voltak.

