Búcsút vett egymástól Putyin és Kim Dzsongun

Kulturális programja részeként Kim Dzsongun a Marjinszkij Színház tengermelléki színpadán megtekintette a Csipkerózsika balettet, meglátogatta a vlagyivosztoki Tengermelléki Óceánáriumot, a Távol-keleti Szövetségi Egyetemen pedig észak-koreai diákokkal találkozott.

(MTI)

