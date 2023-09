Korbácsolás, döntés az özvegyekről, adósságkezelés – így működik a saría Afganisztánban (VIDEÓ)

Pár napja igazán exkluzív tartalom került fel a The New Yorker You Tube-csatornájára. A felvételen testközelből követhetjük végig, hogyan működik jelenleg a tálibok által uralt Afganisztán igazságszolgáltatási rendszere.

A 2021 augusztusában, az amerikai kivonulás után hatalomra került fel iszlám fundamentalisták rövid időn belül betiltották a zenét, kitiltották a nőket az egyetemekről, majd a középiskolákból. Emellett az első perctől nyilvánvalóvá tették: az élet minden kérdését a saría törvényekkel összhangban kívánják szabályozni.

A saría az iszlám erkölcsi, morális vezérelve, az iszlám teológiai rendszerében az Isten által meghatározott helyes viselkedés, szubsztanciális jog, az iszlám hagyomány részét képező vallási törvény. A saría kiterjed a mindennapi élet valamennyi területére, még a tisztálkodási és étkezési előírásokra is. Legfőbb célja a közösség szabályozása. A saría legfőbb forrásai közé a Kru. VII. században keletkezett Korán, és a szintén ebben a században élt Mohamed próféta „minden hagyományát és gyakorlatát” magában foglaló szunna tartozik.

A New Yorker videójában ennek a gyakorlati működését vehetjük szemügyre, a lehető legautentikusabb környezetben, egy vidéki afgán tartományban.

Az első jelenetben a talpig fehérbe öltözött bírónak egy lopási ügyben kell döntést hoznia. A vádló és a megvádolt egyaránt jelen van, de a fiatal fiú nem ismeri el, hogy ellopta volna a dolgot. A fiú talpát végül megkorbácsolják, miközben ő azt ismételgeti, hogy nem lopott, és azt sem tudja, hol lehet a kérdéses tárgy.

A második jelenetben egy adóssági ügyet ( pénzkölcsön) úgy old meg a bíró, hogy elrendeli a részletfizetést, két hónapos határidővel. ( A határozatot le is írják, és háromszor lepecsetélik a videó tanúsága szerint.)

A harmadik, legérdekesebb ügyben a bíróságnak arról kell döntést hoznia, hogy melyik férfi rokonánál éljen tovább egy fiatalon megözvegyült asszony: apjánál, vagy egykori férje testvéreinél.