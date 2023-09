Függőleges erdő a városban: íme a zöld építészet gyöngyszeme

A Bosco Verticale megtervezésénél a legtöbb időt a fák és növények fajtáinak kiválasztása igényelte, mivel a botanikusoknak közel két évükbe telt, amíg megtervezték a függőleges erdő tornyaihoz leginkább illő és a nyári forró klímát is elviselő flórát.

A két toronyra 490 közepes és nagy növésű, valamint több mint 250 kisebb méretű fát ültettek,

emellett 5000 bokor és 11 000 évelő növény borítja a teraszokat.

Az elképesztő alkotást az alábbi videóban tekintheti meg:

A függőleges erdő csak a kezdet?

A legújabb város, ahol Stefano Boeri folytatta fentebb említett alkotással megkezdett munkáját Utrecht, ahol az építész célja, hogy az élő természetet sikeresen integrálja a városi környezetbe. A városban épülő zöld toronyház a „Wonderwoods” fantázianévre hallgat, és az építész saját bevallása szerint 300 fa és további 10 000 növény fogja majd ékesíteni ezt a holland toronyházat.

A projekt várhatóan 2024 nyarára fejeződik be, amelynek kapcsán fontos kiemelni, hogy Utrecht nem az első holland város, amely függőleges erdővel ellátott épületet kap. Stefano Boeri kiemelt projektje volt korábban a „Trudo Vertical Forest”, amely Eindhovenben épült 2021-ben, és amely az első függőleges erdő volt a világon, amely szociális lakásokat kínált.

Milyen előnyei vannak a függőleges erdei épületeknek?

A függőleges erdők a városi ökoszisztéma részeként az építészek becslése szerint

évente akár mintegy 41 tonna oxigént képesek előállítani, miközben elnyelik a CO2-t és felfogja a finom porszemcséket.

Többen is bebizonyították már, hogy a nyári forróság egyre több emberéletet követel. A fák, cserjék és egyéb zöld területek a víz elpárologtatásával azonban csökkenthetik a városok hőmérsékletét. Nyáron a lombozat árnyéka jelentősen csökkenti a hőmérsékletet a homlokzaton és az épület belsejében egyaránt, de az emberek érezni fogják az energiamegtakarítás előnyeit is, mivel kisebb arányban fognak használni klímaberendezéseket.

A növények a levegő tisztítása mellett a város zajszennyezését is tompítják. Emellett számos tanulmány hangsúlyozza, hogy a zöld felületek jelenléte csökkenti a stressz mértékét is. Érdekesség, hogy ennek első, tudományos bizonyítékát már 1984-ben, a Science folyóiratban is bemutatták.

Nyitóképen: Függőleges erdő Milánóban. Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP