Brit ezredes: A háborút ki kell terjeszteni Oroszországra

A háborút ki kell terjeszteni Oroszországra – írja Richard Kemp a Daily Telegraphban a hvg.hu szemléje szerint.

A nyugalmazott briz ezredes – aki annak idején szolgált Afganisztánban és Irakban is – úgy véli, Ukrajnának egyre több modern fegyverre, például ATACMS-rakétára lenne szüksége, hiszen az oroszok létszámfölényben vannak és az erőviszonyok a javukra billennek a légierőt és a tüzérséget tekintve is. Utóbbi területen tízszer erősebbek, mint az ukránok. Washington mégis csupán kevés ilyen rakétát kíván adni, és azok is várhatóan csak hónapok múltán érkeznek meg.

Kemp szerint a Nyugat azért késlekedik a harckocsik és F16-osok átadásával, mert fél, hogy nehogy provokálja Moszkvát, illetve még súlyosabb szakaszba lépjen a háború. Szerinte azonban Vlagyimir Putyin már mindent bevetett, ami a rendelkezésére állt,

és nem engedheti meg magának, hogy közvetlen harcba keveredjen a NATO-val, illetve az orosz elnök nem nyomná meg a nukleáris indítógombot.

Szintén tökéletesen felesleges az óvatosság az Egyesült Államok részéről, amikor nem engedi, hogy a harci eszközeit Kijev oroszországi célpontok ellen vesse be. Az észszerűtlen korlátozás érvényes az összes nyugati fegyverre. Így amíg az oroszok bármire tüzelhetnek Ukrajnában, addig a másik fél helyzete olyan, mintha az egyik kezét hátrakötötték volna.

A brit ezredes úgy véli, lehetővé kell tenni az ukránok számára, hogy mindkét kezüket használják, mert az fordulatot hozhat a háborúban: hiszen akkor csapást mérhet katonai parancsnokságokra, légitámaszpontokra, hadiüzemekre és szállítási útvonalakra az ellenséges ország saját területén. Még fontosabb, hogy ily módon destabilizálni lehet a Putyin-rezsimet, hiszen a frontvonal áttevődik orosz földre és ez immár érinti az ottani elitet is.

