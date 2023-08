Szélsőjobbosok és rasszisták? Kiakadt a liberális elit két egyszerű countrynótán

Szemben Oliver Anthonyval, Jason Aldean mögött kétévtizedes country-karrier áll. Nem kiemelkedő szupersztár, de azért a műfajon belül jól ismert előadó, 11 albummal. Aldean a georgiai Macon városkájában született, és van is egy lemeze, aminek Macon a címe – és egy másik, aminek Georgia.

Úgy tűnik, nemcsak amerikai hazafi, hanem erőst lokálpatrióta is, ami dicséretes dolog (ez elmondható Oliver Anthonyról is, van Virginia című száma). A Try That in a Small Town című dalt még 2023 májusában jelentette meg, de az nem kavart nagyobb port egészen addig, amíg meg nem jelent belőle júliusban a klipverzió, amibe BLM-zavargásokot és más, nem túl békés tüntetési jeleneteket vágtak be. A klipben Aldean a Tennessee állambeli Columbia városháza előtt zenél. Ez még fontos lesz.

A Try That in a Small Town fontosabb sorai így szólnak:

Üss meg egy balekot a járdán

Rángass ki a kocsiból egy idős nőt a piros lámpánál

Ránts fegyvert egy italbolt tulajdonosára

Tök jó, légy hülye, ha tetszik

Átkozódj a rendőrre, köpj az arcába

Taposd meg a zászlót és gyújtsd fel

Azt hiszed, kemény vagy?

Próbáld meg ezt egy kisvárosban

Vajon meddig jutsz az úton

Mi vigyázunk magunkra

Ha átlépsz egy határt, nem jutsz messzire

Szóval azt ajánlom, ne próbáld meg ezt egy kisvárosban

A egyszeri magyar azt gondolná: tök jó, itt van két átlagos, zeneileg sem túl különleges dal, ami egyetemes kisemberi érzéseket, indulatokat fejez ki, meghallgatjuk, lépünk tovább. Akinek tetszik, az meghallgatja még sokszor. A Rich Man North of Richmond akár polbeatnek is elmehetne.

A baloldalnak – a klasszikus baloldalnak – imádnia kellene a munkásosztály frusztrációit kifejező költeményt.

A Try It in a Small Townra nem mondom ezt, mert a baloldal sosem volt kisváros-imádó, de ez a dal sem tűnik vészesnek, csak az nem tudja, hogy a kisvárosi és falusi közösségek így működnek, aki még nem tette ki a lábát egy nagyvárosból. A kisvárosi-falusi közösségekben az emberek ismerik és számon tartják egymást, aminek van pozitívuma és negatívuma is. De az egész nagyon emberi. A nagyvárosi magányról ez kevéssé mondható el. Akárhogy is, senkit nem érhet meglepetésként, hogy a kisvárosi-falusi közösségekben gyorsabban terjednek a hírek, kisebb a bűnözés és összezárnak az emberek. Mindig is volt, remélhetőleg mindig így is lesz. Jason Aldean, egy kisváros szülötte nem énekel semmi újról és semmi meglepőről. De akkor mégis miért lett olyan érdekes a dala?

A két dal bejött a jobboldali kommentátoroknak, de több ok miatt is triggereli a woke-baloldalt.

A countryt a liberális elitek régóta utálják, mivel Amerikán belül azt a konzervatív és hazafias hangvétel dominálja. Virginia és Georgia a Konföderáció része volt, az amerikai Dél részei, Richmond konkrétan a Konföderáció fővárosa volt. Richmond Virginia fővárosa, kicsit északabbra pedig Amerika fővárosa, Washington van. Tennessee-ben jött létre a Ku Klux Klan (Pulaski városkájában), a columbiai városháza előtt meg 1927-ben a fehérek meglincseltek egy fekete fiút.