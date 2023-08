„Naponta szeretkeztem férfiakkal, képzeletben” – homoerotikus fantáziálásairól is vallott Barack Obama

Barack Obama saját „androgün” elméjéről írt, és homoerotikus fantáziálásairól is vallott egy több mint negyven évvel ezelőtt írt levelében – írta a New York Post.

A levél, melyet egy korábbi barátnőjének küldött Obama, csak nemrég került elő. Az életrajzi könyvhöz készült kutatás során David Garrow író találta meg a meglepő kijelentéseket tartalmazó küldeményt.

„A homoszexualitást illetően azt kell mondanom, hogy szerintem ez egy kísérlet arra, hogy kivonjuk magunkat a jelenből, egy elutasítás talán a földi élet végtelen bohózatának állandósítására” – írta az akkor 21 éves Obama Alex McNearnek 1982 novemberében.

Majd azzal folytatta ezt a gondolatmenetet, hogy

„naponta szeretkeztem férfiakkal, igaz csak képzeletben.”

A levél jelenleg az Emory Egyetem tulajdona. Intézmény nem engedi, hogy azt bárki lefotózza vagy magához vegye. A Rising Star: The Making of Barack Obama című önéletrajzi könyv szerzője is úgy jutott hozzá, hogy egy barátja kézzel lemásolta neki – közölte a lap.

