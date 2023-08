„Ma reggelre azt gondolom, hogy már egyértelművé vált, hogy a Wagner-csoport vezetőjének, Jevgenyij Prigozsinnak a gépe nem pilótahiba vagy technikai meghibásodás miatt zuhant le, hanem egyértelmű külső behatásra. A lezuhanás után készített felvételeken látszik, hogy a gép farokrésze és az egyik szárnyrésze viszonylag messze került a törzstől, ami robbanásra utal a zuhanás előtt. A kérdés itt talán csak az, hogy belülről történt-e robbanás vagy kívülről - tehát robbanószerkezet vagy légvédelmi rakéta végzett-e Prigozsin magángépével.

Ilyen véletlenek nyilván nincsenek, és illúzióink ne legyenek, hogy pontosan 60 nappal a puccs után ki likvidálta a Wagner vezetőjét. Persze a vizsgálat után majd vagy az lesz az orosz hatóságok hivatalos verziója, hogy »ukrán biztonsági szolgálatok iktatták ki« Prigozsint, vagy az, hogy az ukrán drónok berepülése miatt az orosz védelem sajnos célt tévesztett (kb. 8 ezer méteren...).

Mindenesetre az ügy szerintem 2 fontos tanulsággal szolgál:

1. Az egyik, a nyugati döntéshozók számára is egyértelművé vált, hogy Putyin nem felejt, Putyin bosszút áll. Legalábbis ha eddig nem lett volna ez egyfajta evidencia, ne feledjük el Litvinyenko polónium mérgezését 2006-ban Londonban, vagy Nyemcov meggyilkolását a Kreml előtt 2015-ben, Alekszej Navalnij megmérgezését 2020-ban, Szkripalok megmérgezését 2018-ban és még sorolhatnám.

Putyin nem tűri a megaláztatást és az arcvesztést. Vagyis például ebben következik, hogy egy rossz, számára megalázónak ítélt megállapodásnak vagy békének lesznek következményei, lesz megtorlás és visszavágás. A Szovjetunió szétesése is ugye egy megalázó esemény volt, amelyért Putyin nyilvánosan is a Nyugatot okolta, és revíziót indított. Azt gondolom, hogy ezután mindenki levonja majd a(z újabb) következtetéseket.

2. A másik tanulság orosz belpolitikai. Putyin kiiktatott egy ellenséget, de közben teremtett sokkal több újat. Ez már messze nem egy jogállam működési elve, hanem a totalitárius államé. Ha eddig ügyeltek is a látszatra (Navalnij elleni újabb és újabb vádak és újabb börtönbüntetések), ez most már nem az - ez maga a fizikai likvidálás, a sztálini módszerek alapján. Ez ráadásul egy nyílt, közvetlen üzenet az elitek felé: rettegjetek, mert Putyin nem felejt és nem bocsát meg.

Ha az orosz elitek eddig abban bíztak volna, hogy Putyin tartja a szavát (ahogy ezt Prigozsin is tette), akkor most egyértelműen beláthatják, hogy nem. Az orosz állam a megfélemlítések és a megtorlások politikáját választotta. Többen is lesznek, akik majd felteszik maguknak a kérdést, hogy most vagy soha, mert ennél csak keményebb idők jönnek.”

