„Másfél hete volt egy cikkem az Oroszország elleni szankciókról - hogy nem működnek olyan jól, és bár felárral, de Oroszország szinte mindenhez hozzájut. Ehhez kapcsolódik most a svájci UBS Bank friss jelentése, amely elég lesújtó adatokkal szolgál:

- az orosz üzleti körök 2022-ben - a háború évében - 600 milliárd dollárral növelték a vagyonukat

- a szankciók ellenére a gazdagok száma Oroszországban növekedett - a milliomosok száma 56 ezer fővel nőtt, és meghaladta a 400 ezer főt. Az ultragazdagok száma még drasztikusabban nőtt.

- eközben Európa és az Egyesült Államokban 10,9 ezer milliárd dollárral lett szegényebb. A legtöbbet az amerikai üzleti körök veszítettek, 5,9 ezer milliárd dollárt (ez nyilván nem csak háború hatás, hanem közben egy kibontakozó válságban is benne vagyunk, amelyet tovább tetézte a háború).

Az UBS jelentése most két mítoszt is megdönt. Az egyik az orosz gazdaság és a szankciók alatt lévő orosz üzleti körök működéséről. Úgy tűnik, hogy jól vannak, gazdagodnak szépen tovább a háború és a szankciók ellenére. Hogy miért? Kereslet továbbra is van, nem csak a lakosság, de az állam részéről is, és a kereslet kielégítésén jó pénzt lehet csinálni - főleg, ha annak most felára van. Ráadásként a háborún mindig is sokat lehet keresni, főleg, amikor az a háború nem a saját országodban dúl.

A másik mítosz az Egyesült Államokra vonatkozik. Gyakran előkerülő narratíva, hogy mennyire jó a háború az Egyesült Államoknak és milyen sokat profitál belőle. Nem, nem jó nekik (sem) a háború, és nem, gazdaságilag nem profitálnak belőle, az amerikai vállalatok vesztesége sokkal nagyobb, mint például az LNG eladásából származó bevételek.

P.S.: ezek az adatok 2022-ről szólnak, és valószínűleg 2023 rosszabb lesz az orosz körök számára, és valamivel jobb a Nyugat számára. A nyugati hadiipar most kezd felpörögni, és a nyugati vállalatokat tavaly teljesen váratlanul érte a háború, hirtelen kellett alkalmazkodni.

P.S.2: és mi lenne a megoldás? Nyilván tökéletes recept nincs, de lehetséges, hogy a megoldás nem az orosz üzleti körök kemény szankcionálása lett volna, hanem pont ellenkezőleg - ösztönzők rendszere. Az orosz tőkét nem bezárni kellene Oroszországban, hanem pont ellenkezőleg - hagyni, hogy kimeneküljön onnan, hogy jobb feltételeket és lehetőségeket találjanak külföldön, és ne az orosz államra dolgozzanak.”

