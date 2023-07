Az egyre népszerűbb videós közösségi oldal a következőképpen fogalmazott: „Megszüntetjük az ön fiókját, ha ésszerűen feltételezzük, hogy ön nem éri el az alsó korhatárt.” A döntést azért hozta meg közösségi oldal tulajdonosa, a ByteDance, mert egyre több gyermekvédelmi szervezet él panasszal velük szemben, mondván, hogy a közösségi szolgáltatás sérti a gyerekek magánszféráját, veszélynek teszi ki őket, ráadásul a szülők beleegyezése nélkül gyűjtenek róluk adatokat. A TikTok már korábban ígéretet tett arra, hogy eltávolítja a vélhetően 13 évnél fiatalabb felhasználók fiókjait, de ez nem történt meg.

Mindezért korábban már 5,7 millió dolláros bírságot is kapott a cég,

méghozzá a gyermekek online védelméről szóló amerikai törvény megsértése miatt. Az utóbbi időben ráadásul több 13 éves vagy fiatalabb gyermek halt meg, mert részt vett különböző TikTok-os kihívásokban. Az egyik 13 éves fiú például hallucinációt okozó gyógyszert vett be, s mindezt élőben közvetítette, azonban túladagolta a gyógyszert és napokkal később meghalt.

Shou Zi Chew szingapúri vállalkozó, a TikTok megalapítója az amerikai kongresszusi meghallgatáson.

Forrás: MTI/EPA

A TikTok nem titkolja az adatvédelmi szabályzatában, hogy gyűjti a felhasználók adatait, és szerepel az adatvédelmi szabályzatában, hogy „Ha a névjegyei szinkronizálása mellett dönt, akkor a készülék telefonkönyvében adatokat gyűjtünk, neveket, telefonszámokat, e-mail címeket.” Adatokat gyűjtenek arról is, hogy a felhasználó merre jár és nincs vége, az is benne van a szabályzatban, hogy

„megosztjuk az ön adatait független kutatókkal.”

Pont az adatgyűjtés miatt egyre több kormány dönt úgy, hogy az állami szférában dolgozók a céges telefonjaikon nem használhatják a TikTok-ot. Erős ugyanis a gyanú, hogy a platform adatait kémkedésre használják a kínaiak.

Belgiumban arra hivatkozva tiltották meg a kormányzati dolgozóknak a közösségi platform használatát a céges készülékeken, hogy „a kínai törvények miatt a TikTok-nak együtt kell működnie a kínai hírszerző ügynökséggel.” A tiltás már az Európai Unió más országaiban is felvetődött. Márciusban az Európai Bizottság és az Európa Tanács pedig már nem csak fenyegetőzött, megtiltotta a munkatársainak a TikTok használatát a céges eszközökön és ugyanígy tett a dán, a kanadai és a brit kormány is. Az Egyesült Államok is folyamatosan lépéseket tesz a szerintük adathalász közösségi platformmal szemben. A TikTok ellenes amerikai lépések láttán megszólalt Kína külügyminisztere is. Mao Ming a következőképpen fogalmazott cinikusan: „Mennyire lehet elbizonytalanodva az a szuperhatalom, amely ennyire fél a fiatalok kedvenc alkalmazásától?”