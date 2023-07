Retteg a német mainstream: 20 százalék fölé mérték a karanténban lévő AfD-t

Több, a héten megjelent közvélemény-kutatás is 20 százalékpontra vagy afölé mérte a szélsőjobboldali-populista Alternative für Deutschlandot (Alternatíva Németországért, AfD) – számol be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A legfrissebb felmérést egy másik tekintélyes újság, a Bild am Sonntag megrendelésére készült, és abban egyenesen 22 százalékot jeleznek a 2013-ban alapított radikális pártnak, amely így csak 4 százalékkal van elmaradva a kutatásokat jelenleg vezető CDU-CSU-tól. A radikális párt nemcsak a kutatásokban ért el sikereket: júniusban elnyerte első polgármesteri székét, de egy járásban is ők kerültek ki győztesen egy választáson, miközben az összes többi klasszikus német párt egy jelölt mögé állt be a második fordulóban.

Csak emlékeztetőül: Németországban 2021 decembere óta szocdem-zöld-szabaddemokrata koalíció van hatalmon.

A CDU-t a jelenlegi 26 százaléknál mérték már többre is a közelmúltban, a kisebb visszaesés oka a párton belüli ellentétek kiújulása lehet: Friedrich Merz elnök – aki már a Merkel-korszak vége óta próbálta átvenni a pártot, és jobbra mozdítani azt – és az Észak-Rajna-Vesztfáliai miniszterelnök, Hendrik Wüst között szópárbaj bontakozott ki. A liberálisabb irányt képviselő Wüst kijelentette: Merz kancellárjelöltsége a 2025-ös szövetségi választásokon nem evidencia, és az uniópártok delegáltjai lesznek szívesek őt is számításba venni, amikor arról döntenek, ki vezesse ki a pályára az uniópártokat.

Az AfD óriási erődösdésére a mainstream pártoknak is reagálni kellett: lapunk is megírta, hogy a CDU-s Thorsten Frei radikális húrokat pengetve kritizálta a német migrációs politikát.

Nyitókép: Shutterstock