A Magyar Hírlap megszólaltatta az orosz külügyminisztérium szóvivőjét, Marija Zaharovát, aki többek között azt mondta: „Ha egy magyar település mellett épül egy üzem, és nem akármilyen, hanem egy Rheinmetall-gyár, ahogy arról hallottunk és olvastunk médiabeszámolókat, akkor ez egy világméretű provokáció” – szögezte le Zaharova, hozzátéve: „És ez egy újabb tanúbizonyság arra, hogy a Nyugat militarizálja Ukrajnát (...), ami további eszkalációhoz vezet.”

A provokációk a kijevi rezsim és a nyugati gazdáik kedvenc eszközei – szögezte le a lapnak az orosz politikus. A Rheinmetall gyárról szólva pedig azt mondta:

Ha ez az üzem megépül, akkor ugyanolyan lesz, mint a hadi ipar más objektumai, legitim célpont az Orosz Föderáció fegyveres erői számára.”

Mint arról a Mandiner is beszámolt: új gyárat építene a magyar határ közelében a német Rheinmetall hadiipari cég a hírek szerint. Az építkezési tervekről az amerikai és az ukrán média is beszámolt, állításuk szerint pár hét múlva már indulhat is az építkezés. Azt az orosz média írta meg, hogy a gyár helyszíne Kárpátalján, magyarlakta területen lesz, a magyar és a román határ közelében.