Kárpátalját tenné a Rheinmetall fegyvergyára az orosz rakéták célpontjává?

A Rheinmetall a következő 12 héten belül már meg is nyitja a páncélozott járműveinek gyárát Ukrajnában, adta hírül a CNN. Az üzemet a Rheinmetall az Ukroboronprommal, egy ukrán állami védelmi csoporttal együttműködve üzemelteti majd, amely egyben a létesítmény tulajdonosa is lesz. A vállalatok még májusban bejelentették, hogy megállapodást kötöttek Ukrajna „védelmi technológiai kapacitásainak” növeléséről. (Egyes magyar és kárpátaljai portálok a napokban idézték a CNN hírét és a beregszászi járást nevezték meg a gyár lehetséges helyszínéül – a szerk.)

Az ukrajnai Ukrinform portál szűkszavúan csak annyit közöl, hogy

az üzem Ukrajna nyugati részén lesz, idézve Armin Pappergert, a Rheinmetall konszern vezérigazgatóját, aki még azt is elárulta, hogy az új gyár Rheinmetall Fuchs páncélozott szállítójárműveket is épít majd licenc alapján.

Azt még hozzáteszi a portál, hogy a cég kiképez ukránokat is az üzemben gyártott harckocsik és egyéb páncélozott járművek kiszolgálására. A vezérigazgató ezt azzal indokolta, hogy „az ukránoknak magukon kell segíteniük, nem várhatják mindig azt, hogy az európaiak vagy az amerikaiak segítsenek nekik az elkövetkező 10-20 évben. Ez lehetetlen”.

Papperger elmondása szerint jövőre a Rheinmetall 100 ezerről 600 ezerre emeli az éves tüzérségi lövedékek gyártását, és ennek a többlettermelésnek jelentős részét Ukrajnába történő szállításra szánják. Ezzel elméletileg a Rheinmetall tudná biztosítani Ukrajna tüzérségi lőszerszükségletének 60 százalékát.

Az oroszok erre berágtak

A Vzgljad orosz portál már egyenesen arról ír, hogy Németország a földalatti és hegyi háborúra készíti fel Ukrajnát. Azért az oroszok valamit tudnak. Nem csak a Rheinmetall beruházásáról számolnak be, hanem már földrajzilag is meghatározzák, hol is épül majd fel a gyár. Az oroszok úgy írják, hogy a román határ mentén lesz, igaz, mi ezt talán másképp definiálnánk. Mindenesetre megjegyzik, hogy a NATO-országok hamarosan megkezdik a Kárpátok fokozatos militarizálását.

Arra is emlékeztet a Vzgljad, hogy Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke megkérte Armin Pappergert, hogy legyen már olyan kedves, és küldje el a készülő gyár pontos koordinátáit. Papperger ekkor válaszolta azt, hogy az üzemet majd megvédik az orosz támadásoktól.

Persze a román határ mellett, az azért elég homályos megfogalmazás, így az orosz portál idézi a Rybar fiók Telegramm csatornáját, amely szerint az építési munkálatok már több mint egy hónapja folynak, mégpedig Kárpátalján, Csernotiszov falu közelében. Veszekedjenek csak az oroszok meg az ukránok, hogy Csernotiszov vagy Csornotisziv a neve, mi csak nevezzük a kis falut tisztességes ezeréves nevén Feketeardónak, ahol máig jelentős magyar kisebbség él.

Az oroszok elárulják azt is, hogy ma a műholdak korában nem egyszerű ilyen objektumot észrevétlenül megépíteni. Be is számolnak arról, hogy a szomszédos Vynohragyivon (Nagyszőllősön) keresztül folyamatosan mozognak a kamionok, hozzák a kavicsot és a betont.

Állítólag a helyiek azt mondták, hogy

ennyi betont még nem láttak az egész Kárpátalján. Hogy visszamenetben a kamionok földet hordanak, az azt jelzi, hogy a föld alatt építkeznek, hogy védhető legyen a rakétatámadások ellen.

A portál logikusnak tartja a Rheinmetall döntését, hiszen

a határ túl közel van ahhoz, hogy egy esetleges támadás ne váltson ki könnyen nemzetközi botrányt.

Úgy vélik, ez hasonlatos taktika, mint amikor emberi pajzsot használnak egy objektum védelmében. És valljuk be, ebben van némi igazság.

Az orosz portál visszaidézi, hogy itt van a Nyugat-Ukrajnában fennmaradt leggazdagabb katonai és infrastrukturális örökség, ez volt a Szovjetunió egykori Kárpátok Katonai Kerülete. Persze nem az Árpád vonalról beszélnek, mely oly sikeresen tartotta fel a Vörös Hadsereget. Mindenesetre beszámolnak róla, hogy jelentős mennyiségű földalatti infrastruktúra és kommunikáció őrződött meg, amelyet szovjet szakemberek készítettek elő atomháború esetére.

Azért persze megnyugtatják az orosz közvéleményt is, hogy

az ilyen infrastruktúra ellen is van taktika. Ehhez hiperszonikus rakétákat, óriás légi bombákat, speciális tüzérségi lövedékeket, valamint nehéz lángszóró rendszereket kell használni.

Kárpátaljai reakciók

E cikk írója rögtön el is küldte az orosz oldal címét egy kárpátaljai jó ismerősének, aki nevetve jegyezte meg, hogy náluk „ellenőrzött sajtószabadság” van, így aztán az ellenőrizetlen, mocskos orosz propagandától „demokratikusan jól meg vannak védve”. Ott bizony az orosz portálok nem elérhetőek, így ne terjesszek én se rémhíreket – hallottam.

Meg is fogadtam a tanácsát, pár óráig nem foglalkoztam a kérdéssel, de úgy tűnik, nem csak én lennék a potencionális mocskos rémhírterjesztő. Ezt már csak abból gondolom, hogy a helyi kistérség polgármestere, Dr. Oroszi József úgy érezte, hogy szükséges lehiggasztani a környéken terjedő mendemondákat. Így bejegyzést tett a Tiszaháti kistérség oldalára.

E bejegyzés hevenyészett fordítása:

„Tisztelt polgárok, kérjük, ne terjesszenek hamis információkat – semmi pánik! Kizárólag a hivatalos forrásokban bízzanak. Feketeardóban nem lesz tanktelep!!! Legyenek felelősségteljesek és tudatosak!!!”

(Feketeardó egy kis település Nagyszőlőstől 6-7 kilométerre délre, a magyar határtól légvonalban mintegy 11-13 kilométerre, a román határtól pedig csak 4-8 kilométerre van – a szerk.)

Így most tényleg nem tudom, mit gondoljak. Talán valóban nem kellene rémhírt kelteni. És tényleg nyugodjunk le. Azért a polgármester bejelentése emlékeztet Rejtő Jenő Vesztegzár a Grandhotelben című örökbecsű művére, amelyben egy hivatalos személyiség azt kiáltja, hogy „mindenki őrizze meg nyugalmát, nincs semmi baj!” – és nyomban ki is tör a pánik.

Másrészt, ha a hír netán mégis igaz volna, esetleg meg lehetne kérni a Rheinmetallt, hogy legyen oly kedves, a gyárat vigye már a lengyel határ mellé, azoknál úgy is túlteng a bizonyítási vágy, a Kárpátok hágóin amúgy is nehézkes a logisztika, és az eddig békés Kárpátalját pedig hagyják már szépen békén.

