Ezek Zelenszkij feltételei a NATO-val szemben

Az ukrán elnök vasárnap az ABC Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy Ukrajna számára kulcsfontosságú lesz a NATO kedden kezdődő litvániai csúcstalálkozója. Zelenszkij azt nyilatkozta:

„A vilniusi csúcstalálkozó kulcsfontosságú lesz. Ha nincs is egységes álláspont azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna a gyakorlatban is meghívást kapjon a szövetségbe, akkor is csak a politikai szándékon és a megfelelő szövegezésen múlik az, hogy meghívják-e Ukrajnát” – írja a CNN.

Hozzátette, jó üzenet lenne, ha a NATO jelezné: nem fél Oroszországtól.

„Ukrajnának egyértelmű biztonsági garanciákat kellene kapnia addig, amíg a NATO tagjává válhat. Csak ilyen feltételek mellett mondhatjuk azt, hogy a találkozónak van érdemi jelentősége” – mondta.

Nyitókép: STR / Ukrán elnöki hivatal sajtóosztálya / AFP