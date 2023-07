A Times épp a német konzervatívokért aggódik az AfD miatt

Közben a párt cipeli Angela Merkel volt kancellár súlyos örökségét, a bevándorlási és klímapolitikáját politikáját, amit sok német ugyancsak elutasít. Az ettől való elhatárolódás a lap által megkérdezett politológus szerint éppolyan kockázatos, mint a további fenntartása. A pártban már mocorognak ez ellen: Markus Söder, Bajorország államfője arra figyelmeztetett, hogy a párt nem kampányolhat a „düh és csalódottság mellett”,

a populizmus pedig nem hoz pozitív eredményt, csak pillanatnyi párszázalékos előnyt, viszont sok a kockázat.

Sokan a berlini koalíció egyik oszlopát jelentő Zöldeket hibáztatják a pártban az AfD erősödéséért, meg természetesen a merkeli bevándorláspolitikát, ami 2015 után most az ismét feltűnő menekültválság képében ismét kísért, „azzal a kellemetlen érzéssel párosulva, hogy mindig van elég pénz a menekültekre, de egyre kevesebb az óvodákra, iskolákra és kórházakra” – írja Voigt, hozzátéve, a kereszténydemokraták a párt „pragmatizmusával” és „mérsékelt világnézetével” továbbra is választási sikereket érhetnek el, de az AfD szavazókat is meg kell érteni és a „jó oldalra” kell irányítani.

Nyitókép: Shutterstock