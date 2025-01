Elemző az időközi választásról: A balos kutatók tévedtek, a Fidesz szavazói nem bizonytalanodtak el

Kiszelly kiemelte, ez is bizonyítja, hogy

nagyot tévednek a baloldali kutatók amikor azt állítják, azért olyan „erős” a Tisza Párt, azért állnak jól Magyar Péterék, mert a Fidesz szavazói „elbizonytalanodtak”, passzívvá váltak.

Ennek azonban éppen az ellenkezője igaz, tehát megdőlt ezeknek a balos elemzőknek az elmélete.

Érdekesen alakult az ellenzéki pártok eredménye az elemző szerint. Dúró Dóra csaknem 20 százaléka sikernek könyvelhető el, és azzal magyarázható, hogy jól döntött a Mi Hazánk, amikor egy országosan is ismert politikust állított ringbe. A párt erre építve folytathatja a munkáját a következő hónapokban.

Annak pedig feltehetően a DK-ban is örülnek, hogy a jelöltjük 10 százalék körül kapott egy fideszes körzetben, hiszen az elmúlt időszakban ennél alacsonyabbra mérték őket. Tehát Gyurcsányék hivatkozhatnak arra, hogy erősebbek annál, mint amit a közvélemény-kutatási adatok mutatnak. S ők már a

márciusi újpesti időközi választásra gyúrnak, ahol Varju László esélyesnek számít, így azt is állíthatják majd, hogy felívelő szakaszban van a Demokratikus Koalíció.

Az MSZP kevéssel két százalék feletti eredménye ugyan nem túl acélos, de mégis mondhatják, hogy ha egy ilyen kormánypárti többségű választókerületben ezt érték el, akkor országosan akár 3-4 százalékra is képesek lehetnek. Így a szavazatuknak ára van, ezért kérhetnek valamit cserébe, például azt, hogy vegyék be őket az ellenzéki összefogásba. S nem égett le a Második Reformkör politikusa sem, ők is fenn maradtak a politikai porondon.

Nyitóképünkön: Kiszelly Zoltán, MTI/Kovács Attila