Az ezüstéremért hajtanak az óellenzéki pártok Dombóváron

Persze mindebben közrejátszik az is, hogy Potápi rendkívül népszerű volt a térségben, 1998 óta, azaz hét alkalommal mindig biztosan hozta a mandátumot – négyszer a bonyhádi központú 3-as választókerületben, majd 2014-től a változó határok miatt már a Dombóvár-központúvá váló, csaknem hatvan települést magában foglaló evk-ban –, így a személyisége döntő tényező volt a mindenkori szavazások során.

Mindennek ellenére nehezen képzelhető, hogy a Fidesz-KDNP mostani jelöltje, Csibi Krisztina

sokkal rosszabbul fog szerepelni, az pedig gyakorlatilag kizárt, hogy veszíteni fog. Egyrészt az ő kötődése is ismert a választókerülethez – Bonyhádon született, de mindig is kisdoroginak vallotta magát, azóta is ez a Tolna vármegyei falu az otthona –, ráadásul az elmúlt tíz évben a Magyarság Háza igazgatójaként dolgozott a nemzetpolitika területén, Potápi Árpád kollégája volt.