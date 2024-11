Több ellenzéki jelölt is elindul a dombóvári időközi választáson

A valasztas.hu adatai szerint hivatalosan eddig három párt jelentkezett be a Tolna vármegyei 2. számú választókerületben jövő január 12-én megrendezendő időközi országgyűlési választásra.

Az elmúlt napokban a DK, a Második Reformkor Párt, valamint a Mi Hazánk Mozgalom jelentette be indulási szándékát.

Utóbbi Dúró Dórát, míg Vona Gáborék pártjuk kommunikációs igazgatóját, Ágoston Pált jelölik.

Az MSZP is jelezte, hogy részt vesznek a megmérettetésen, és nyilván a kormánypártoknak is lesz jelöltjük, de személyét még nem jelentették be.