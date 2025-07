Hihetetlen sztori: rossz öltözőbe ment be a magyar próbajátékos, senki nem ismerte fel – az edzője azóta sem érti, mi történt

Az átigazolási időszak mindig tartogat váratlan fordulatokat, de Félegyházi Krisztián hétvégi esete mindenen túltesz. A fiatal labdarúgó épp a következő klubját kereste, ám egy szervezési hiba miatt másik csapatban lépett pályára, mint ahová eredetileg várták – foglalta össze a történteket a csakfoci.hu.

A teol.hu cikke szerint a 23 éves futballista Dombóvárra volt hivatalos próbajátékra, de bővebb információk hiányában csak annyit tudott, hogy Szekszárdra kell mennie. Mivel senki nem kérdezte tőle, ki ő és mit keres ott, gyorsan szerelést kapott, pályára lépett és jól is játszott. Olyannyira jól, hogy a hazaiak edzője, Juhász Máté nagyon elégedett volt a teljesítményével.

Vagyis Félegyházi Krisztián végül nem a Dombóvárban „próbázott”, hanem a Szekszárd színeiben a Dombóvár ellen.

„Egy hölgy intézte a próbajátékot, a játékos csak annyit tudott, hogy Szekszárdra kell jönnie – mondta Juhász Máté. – Koch László sportigazgató szólt nekem, hogy érkezik egy próbázó.

A mérkőzés előtt bementem az öltözőbe, egyedül ült a padon, bemutatkoztunk egymásnak. A lefújás után, amikor már mindenki elment, odajött hozzám és mondta, hogy rossz infót kapott. Csak annyit közöltek vele, hogy Szekszárdra jöjjön, de neki a Dombóvárban kellett volna játszani – rossz öltözőben ült. Nevettünk egy nagyot, ilyen sztorit még nem hallottam. Elméletileg a dombóváriak tudtak a próbajátékosról, de nem tűnt fel nekik – nem ismerték –, hogy rossz csapatban lépett pályára.”

A Dombóvár vezetőedzője, Horváth Zoltán már kevésbé fogadta derűsen a történteket. Elmondása szerint számítottak Félegyházi érkezésére, játszatni is akarták, de mivel nem ismerték fel, nem tűnt fel neki, hogy az ellenfélnél szerepelt.

„Azóta is a történtek hatása alatt vagyok. Velünk edz Krisztián, átbeszéltük a történteket, ő is nevetett saját magán. Tudtam a nevét, küldtek róla egy videoösszeállítást is, a meccs előtt beírtam, hogy játszatom majd. Személyesen nem ismertem, a találkozó előtt kerestem őt. Nem értem a szekszárdiakat, ha valaki bekopog hozzám, megkérdezem, hogy honnan jött és mit akar. A szerdai, Kaposfüred és a vasárnapi, Paks II elleni felkészülési mérkőzésen teszteljük a Kelen SC-től érkezett labdarúgót” – mondta Horváth Zoltán.

Félegyházi Krisztián egyébként – az MLSZ adatbázisa szerint – az előző idényben kilenc mérkőzésen lépett pályára a Kelen SC színeiben az NB III Észak-Nyugati csoportjában.

