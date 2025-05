„Nagyon magas volt a fű” – országos hírnévre tett szert Almásfüzitő a 31 gólos vereség után

Erre még megyei szinten is nagyon ritkán akad példa – ha egyáltalán:

a Komárom-Esztergom vármegyei területi első osztályban a Tatai AC labdarúgócsapata 31–0-ra(!) nyert az Almásfüzitő vendégeként.

A kemma.hu beszámolója szerint az újjáalakuló hazai együttesben még az idény közben kinevezett vezetőedző is végigjátszotta a mérkőzést.

A bajnoki címért harcoló tataiak már a szünetben 12 góllal vezettek, de ezután sem vettek vissza, még 19 alkalommal találtak be a második félidőben, Kocsis Gergő lett a meccs „gólkirálya” a maga 7 találatával.

Hazai oldalon nem elég, hogy a vezetőedző végig a pályán volt, de mindössze 12 játékost neveztek a bajnokira, így csak egyet tudtak cserélni.

Ha valaki nem hiszi, ITT a találkozó jegyzőkönyve, ebből lehet szemezgetni. Például azt is innen tudhatjuk meg, hogy a 35. percben összesen két gól esett, és kétszer is előfordult, hogy 10 perc alatt 6-szor is beköszöntek a tataiak.

Nem meglepő módon erre az eredményre a Trollfoci is felfigyelt, a kommentelők pedig el is árasztották a posztot tréfás hozzászólásaikkal.

Többen is úgy vélik, nem is az eredményjelzőt, hanem egy sebességmérő radar kijelzőjét látják, van, aki szerint pedig a „nagyon magas fű” lehetett a nagy különbség oka. Mások szerint ez inkább egy vízi- vagy kézilabdameccs letetett. A legnagyobb mosolyt azonban a mi arcunkra az csalta, amikor többen is az eredményjelzőre irigykedtek.

Az eredményjelző honnan van? A miénk csak 19-ig számol – az elnök úr kérdezi.

„De menő eredményjelzőjük van. A miénk csak 19-ig számol.”

Fotó: TAC Labdarúgó Szakosztály