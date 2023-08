Júniusban hunyt el Cormac McCarthy, a kortárs prózairodalom egyik legnagyobb alakja. Művei Magyarországon is jól ismertek, sőt azt lehet mondani, hogy kialakult egyfajta kultusza. Ismertségéhez (és elismertségéhez) nagyban hozzájárult az is, hogy a Nem vénnek való vidék és Az út című könyvei­ből film is készült. Ráadásul jó filmek, leginkább a Nem vénnek való vidék sikerült emlékezetesre. McCarthy csak rá jellemző nyelvet és írói világot épített fel. Ez a világ cseppet sem szívderítő. Ahogyan sokszor az élet sem az. Alapvetően mindig is a bűn természete érdekelte, az, hogy mi a gonoszság forrása, honnan ered, és hogy van-e kiút a sötét mocsárból. McCarthy – mint minden nagy író – a megváltást kereste, nem volt hajlandó elfogadni az emberi lét alapvető reménytelenségét.