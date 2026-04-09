Váratlan fordulat jött a benzin árában, de még ez is óriási csapás lenne a magyaroknak

A legdrágábban továbbra is Hollandiában lehet tankolni, ahol a benzin literenkénti ára 894, a gázolajé pedig 977 forintnyi euróba kerül. De nincs sokkal jobb helyzet Németországban sem, ahol

a 95-ös benzint 847,

a dízelt pedig 920

forintnyi euróért tankolhatják az autósok.

Csökkent a stratégiai készlet

Hogy mikor lehet drasztikus változás a kutakon, egyelőre nem tudni. A tűzszünet egyelőre pozitív hatással van a nemzetközi piacokra, az olaj ára is hosszú idő után esett be 100 dollár alá, de a következő hetek bizonytalanságát is árazzák már a befektetők. Az biztos, hogy ilyen hektikus időkben mindenképp érdemes fenntartani egy kiszámítható árszabást, hogy ne okozzon sokkokat a drágulás. Mivel jelenleg orosz olaj továbbra sem érkezik Magyarországra, óvatosnak kell lenni a felhalmozott készletek felhasználásával kapcsolatban. A védett ár tehát arra is jó, hogy képes megóvni a benzinkutakat a vásárlói rohamoktól és el lehet érni így, hogy hiány alakuljon ki a töltőállomásokon.