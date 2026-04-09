benzin ára benzin gázolaj forint

Váratlan fordulat jött a benzin árában, de még ez is óriási csapás lenne a magyaroknak

2026. április 09. 12:02

Csökkenésnek indulnak az üzemanyagok piaci árai holnaptól, de még mindig rendkívül magas szinten mozognak. A benzin ára lefelé mozgott, de ha nem lenne a védett ár, még így is jelentős többletkiadás lenne a magyar családoknak. A dízelesek még inkább szívnának.

Ferentzi András

Továbbra is kitart a kormány a védett üzemanyagárak mellett, erre pedig jó oka is van, hiszen a folyamatosan mozgó piaci árazások súlyos összegeket vennének ki a magyarok zsebéből. Most épp lefelé mozog majd a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de még így is brutális lenne, ha ezeket kellene megfizetnünk a kutakon. 

Az olaj világpiaci ára igencsak hektikusan mozgott az elmúlt hetekben, ez okozza a benzin és a gázolaj árának ugrálását is (Forrás: tradingeconomics.com)

Változó, de iszonyat magas a benzin ára

A holtankoljak.hu csütörtökön tette közzé, hogy pénteken csökken ezúttal a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is. Előbbi bruttó 6 forinttal, utóbbi bruttó 3 forinttal.

A jelenlegi piaci árak a következők:

  • 95-ös benzin – 702 Ft/liter
  • gázolaj – 812 Ft/liter

Azaz ezek alapján még mindig súlyos csapás lenne, ha piaci áron tankolnánk a kutakon. A védett ár ugyanis a benzinnél 595, azaz 107 forinttal kisebb a piacinál, míg a gázolajnál 197 forintot véd, mivel dízelért 615 forintot kell fizetniük a magyaroknak. Ez egy ötven literes átlagos tankolásnál 

  • a benzinnél 5350 forint,
  • gázolajnál pedig 9850 forint

spórolást jelent. 

Máshol is véd

A védett ár március 10-én lépett életbe, azaz lassan egy hónapja védi a magyar autósokat, akik több ezer forintot spórolhattak már meg az elmúlt hetekben a tankolások során. Ezen kívül is hatással van egyébként a védett ár a mindennapi életünkre, hiszen más területeken is érezhető az intézkedés. A szerdán érkezett inflációs adatokban is egyértelművé vált, hogy használt a védett ár. A fogyasztói árak emelkedése még márciusban is 2 százalék alatti maradt, ebben pedig a kormányzati intézkedés is szerepet játszott. 

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője is úgy látta, hogy 

a védett árak nélkül – amely csak az árfelírási időszak felében volt életben – legalább két tized százalékponttal lett volna magasabb a márciusi infláció.

Azaz ez esetben már 2 százalékra, a jegybanki célsáv alsó szintjére ugrott volna az infláció mértéke. 

Európai szinten is élen a magyar ár

Az Európai Bizottság minden csütörtökön közzéteszi az európai árösszehasonlítását, amely során minden tagállam átlagos benzin- és dízelárát vetik össze. A Mandiner már múlt héten is közölte, hogy a magyarok tankolhatnak az egyik legolcsóbban az Unióban üzemanyagot. 

Gázolajat például továbbra is csak Máltán tankolhatnak az autósok olcsóbban, mint a magyarok. Benzinnél már változott a helyzet, ott több országban is jelentős áresés következett be, amivel a magyar árszabás alá is be tudtak kerülni tagállamok. 

A legdrágábban továbbra is Hollandiában lehet tankolni, ahol a benzin literenkénti ára 894, a gázolajé pedig 977 forintnyi euróba kerül. De nincs sokkal jobb helyzet Németországban sem, ahol 

  • a 95-ös benzint 847,
  • a dízelt pedig 920

forintnyi euróért tankolhatják az autósok. 

Csökkent a stratégiai készlet

Hogy mikor lehet drasztikus változás a kutakon, egyelőre nem tudni. A tűzszünet egyelőre pozitív hatással van a nemzetközi piacokra, az olaj ára is hosszú idő után esett be 100 dollár alá, de a következő hetek bizonytalanságát is árazzák már a befektetők. Az biztos, hogy ilyen hektikus időkben mindenképp érdemes fenntartani egy kiszámítható árszabást, hogy ne okozzon sokkokat a drágulás. Mivel jelenleg orosz olaj továbbra sem érkezik Magyarországra, óvatosnak kell lenni a felhalmozott készletek felhasználásával kapcsolatban. A védett ár tehát arra is jó, hogy képes megóvni a benzinkutakat a vásárlói rohamoktól és el lehet érni így, hogy hiány alakuljon ki a töltőállomásokon. 

Erre azért is van szükség, mert Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón a Mandiner kérdésére megerősítette, hogy a kormány ezúttal is hozzányúlt a stratégiai kőolajkészlethez. Hogy pontosan milyen mértékben, azt egyelőre nem tudni. Legutóbb, februárban kellett feloldani a készletből, akkor mintegy 150 ezer tonnányi kőolajat, gázolajat és benzint használtak fel. 

A stratégiai készletre azért van szükség, mert hónapok óta nem jön kőolaj a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna blokádja miatt. A horvátországi, Adria vezetéken ugyan jön olaj, de kisebb mennyiségben és a drágább, szaúdi és norvég, illetve kazah forrásokból. 

Nyitókép: Lapis Renáta/MTI

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. április 09. 12:53
A valasztás eredménye ismeretében másképp fogjuk megélni a gazdasági kihívásokat. "A védett ár tehát arra is jó, hogy képes megóvni a benzinkutakat a vásárlói rohamoktól és el lehet érni így, hogy hiány alakuljon ki a töltőállomásokon. "
csulak
2026. április 09. 12:51
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!