Őrült módon kaszálnak a nagyvállalatok Ukrajnában, a háború sem veszélyezteti a profitot

Brutális pénzt keresnek azok a nagyvállalatok Ukrajnában, amelyek vagy kitartottak a háború ellenére, vagy pedig még növelték is piacukat a harcok sújtotta országban. Az ukrán állami statisztikai hivatal adatai szerint 2025-ben a kétszáz legnagyobb cég 6 ezer milliárd hrivnyát keresett a háború alatt. Ez forintban 46 ezer milliárd, azaz több mint a magyar GDP fele!

Az árbevétel megoszlása szektoronként Ukrajnában (Forrás: opendatabot.ua)



Megéri a háború mellett is üzletelni a cégeknek Ukrajnában

Az Opendatabot című statisztikai oldal gyűjtése szerint a legjövedelmezőbb szektor az energetika volt. Éppen az, amely a háború során a legsúlyosabb károkat szenvedi el folyamatosan az orosz támadások következtében. Szinte minden nap érkeznek hírek arról, hogy jelenleg mely területeken nincs áramszolgáltatás és az állandó helyreállítások is szélmalomharcnak tűnnek. Ennek ellenére az energetikai cégek így is több mint ezer milliárd hrivnyát (7,7 ezer milliárd forintot) kaszáltak csak a tavalyi évben.