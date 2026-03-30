Őrült módon kaszálnak a nagyvállalatok Ukrajnában, a háború sem veszélyezteti a profitot

Mintha nem is lenne háború! Elképesztő módon növelte árbevételét a kétszáz legnagyobb cég Ukrajnában. 14 százalékkal több pénzt kerestek tavaly, mint egy évvel ezelőtt. Érdekes módon a legjobb üzlet Ukrajnában a nagyvállalatoknak még mindig az energiaszektor.

null
Ferentzi András

Brutális pénzt keresnek azok a nagyvállalatok Ukrajnában, amelyek vagy kitartottak a háború ellenére, vagy pedig még növelték is piacukat a harcok sújtotta országban. Az ukrán állami statisztikai hivatal adatai szerint 2025-ben a kétszáz legnagyobb cég 6 ezer milliárd hrivnyát keresett a háború alatt. Ez forintban 46 ezer milliárd, azaz több mint a magyar GDP fele!

Az árbevétel megoszlása szektoronként Ukrajnában (Forrás: opendatabot.ua)
Az árbevétel megoszlása szektoronként Ukrajnában (Forrás: opendatabot.ua)


Megéri a háború mellett is üzletelni a cégeknek Ukrajnában

Az Opendatabot című statisztikai oldal gyűjtése szerint a legjövedelmezőbb szektor az energetika volt. Éppen az, amely a háború során a legsúlyosabb károkat szenvedi el folyamatosan az orosz támadások következtében. Szinte minden nap érkeznek hírek arról, hogy jelenleg mely területeken nincs áramszolgáltatás és az állandó helyreállítások is szélmalomharcnak tűnnek. Ennek ellenére az energetikai cégek így is több mint ezer milliárd hrivnyát (7,7 ezer milliárd forintot) kaszáltak csak a tavalyi évben.

Ez – főleg az villamosenergiában utazó cégeket nézve – több mint 28 százalékos növekedés egyetlen év alatt, ami elképesztő a fentebb taglalt okok miatt. A legnagyobb három cég a szektorban a D.Trading, az Energoatom és a Naftogaz.

Talán nem meglepetés, de az első helyen Ukrajna legnagyobb oligarchája, Rinat Ahmetov cége áll.

Az olaj- és gázszektorban már nem volt akkora növekedés, mint az elektromos műveknél, főleg, mivel 2025 elejétől kezdve Ukrajna teljesen lekapcsolta magát az orosz energiahordozókról. A tranzitdíjakból azért jól kerestek továbbra is, bár idéntől biztosan meglátszódik majd ezen a területen is az ukrán olajblokád hatása. Mivel Magyarországra nem engednek orosz olajat tovább, ezzel nemcsak hazánk energiaellátását veszélyeztetik, de a választási beavatkozással saját cégeiknek is súlyosan árt a kijevi kormányzat.

A második terület a nagykereskedők és a bolthálózatok voltak, a DL Solution, a Donpromtrans és az OKKO-Express vitte a prímet. A kiskereskedőknél, amely a harmadik volt a sorban a szektorok között, 

  • az ATB, 
  • a Silpo és 
  • az Aurora 

lett dobogós. 

Előbbi terület 697 (5384 milliárd), utóbbi pedig 647 milliárd hrivnyát (4998 milliárd forintot) termelt a résztvevőknek.

Szépen kaszáltak, közel félezer milliárd hrivnyát a feldolgozóipari résztvevők, de a bányászati cégek sem panaszkodhatnak a 341 milliárd hrivnyás (2634 milliárd forintos) szelettel a tortából. A bankok 304 milliárd hrivnyás (2348 milliárd forintos) bevétele már-már elenyészőnek mondható a többiekhez képest.

A gyorséttermek is dübörögnek

Érdekesség, de mi sem bizonyítja, hogy Ukrajna jelentős részén keveset érzékelnek a háború borzalmaiból, hogy a gyorsétterem-láncok is szép bevételt könyvelhettek el. A McDonald’s 21,3 milliárd hrivnyát (165 milliárd forintot) keresett tavaly, ami 26,6 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A McDonald’s 2022-ben csaknem 140 éttermet működtet országszerte és noha az invázió elején többet bezártak, azóta már újra is nyitottak, nemrég egyet Mikolajivben is. Ezzel 125-re nőtt a jelenleg is üzemelő üzleteik száma, amelyekben összesen 11 ezer embernek adnak munkát. Légiriadó alatt a legközelebbi óvóhelyre kell menniük a dolgozóknak és a vendégeknek is, előbbiek pedig akkor is megkapják teljes fizetésüket, ha több órát kell ott eltölteniük.

Az amerikai lánc mögött a dobogóra a Briscola 2,9 (22,4 milliárd forint) és a KFC pedig 1,3 milliárd hrivnyás (10 milliárd forintos) bevétellel léphetett fel.

Az autóiparban sem volt visszaesés: a Toyota-Ukraine 24,6 milliárd hrivnyáért (190 milliárd forintért), a Winner 16,9 milliárdért (130 milliárd forintért), a Porsche Ukraine pedig 15,6 milliárd hrivnyáért (120 milliárd forintért) értékesített 2025-ben autókat. A sport területén pedig a Dinamo Kijev focicsapata volt a legnagyobb bevételt elérő egyesület, 1,8 milliárd hrivnyát, azaz 13,9 milliárd forintot keresett a klub. Ha már foci: a sportfogadási cégek virágzanak a háború árnyékában Ukrajnában, főleg, mióta legalizálták több ilyen vállalat tevékenységét is. Több milliárd hrivnyát költenek szerencsejátékra az ukránok.  

Arat a mezőgazdaság

A mezőgazdasági cégeknél átlagosan 9 százalékos volt a bővülés, a legnagyobb vállalatok mind növelni tudták a bevételüket. A legnagyobb a Kernel, Andrij Verevszkij cége, 106 milliárd hrivnyás, 820 milliárd forintos bevétellel. Ez 17 százalékos növekedés 2024-hez képest. A második MHP még ennél is nagyobbat nőtt, Jurij Koszjuk érdekeltsége 23 százalékkal növelte bevételét, 58 milliárd hrivnyára (45 milliárd forintra).

Ugyanakkor a szektorban kisebb válság is kibontakozott, az uniós szállítások korlátozása óta több gabonatermelő is komoly veszteségeket szenvedett el, volt, amelynek bevétele harmadával csökkent. Ezeknél a cégeknél még leépítések is történtek tavaly, több ezer embert rúgtak ki, elsősorban az értékesítők közül.

Nyitókép: Anatolii STEPANOV / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pipa89
2026. március 30. 13:09 Szerkesztve
"Őrült módon kaszálnak a nagyvállalatok Ukrajnában, a háború sem veszélyezteti a profitot Mintha nem is lenne háború!" Még mindig nem tiszta?????? Éppen ezért robbantja ki a PÉNZMAFFIA futószalagon a háborúkat, hogy kifoszthassa a nemzetállamokat!!! Ezért hajlandóak 5 milliárdot kipergetni egy kormánybuktatásra, hogy a végén háborúba sodorják és kifoszthassák!!! Ha nem megy az IMF-el, nem megy az uniós megahitelekkel a célországok kivéreztetése, akkor marad a kormánybuktatás. Április 12. után nálunk is csak ez az egy lehetőségük marad: kormánybuktatás aranykonvojjal, NGO-hadsereggel, CIA-kiképzett ügynökökkel, brüsszeli ügynökökkel, PÉNZMAFFIÁS HÁLÓZATTAL, mint Bajnai Gordoné, aki a City of London pénzklánjaihoz van bekötve. Ukrajna után mi vagyunk a következő célpont, a teljes észak-déli korridor (értsd a keleti blokk NATO-bővítésének országai), ahogy azt már 2015-ben megmondta George Friedman egy Stratfor - rendezvényen.
neszteklipschik
2026. március 30. 12:52 Szerkesztve
Akkor hát minden rendben: "virágzik" a szarfészek. 🤣🤣🤣
gullwing
2026. március 30. 12:46
A nép szenved a patkányok meg az arany budik között válogatnak....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!