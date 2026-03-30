Őrült módon kaszálnak a nagyvállalatok Ukrajnában, a háború sem veszélyezteti a profitot

Érdekesség, de mi sem bizonyítja, hogy Ukrajna jelentős részén keveset érzékelnek a háború borzalmaiból, hogy a gyorsétterem-láncok is szép bevételt könyvelhettek el. A McDonald’s 21,3 milliárd hrivnyát (165 milliárd forintot) keresett tavaly, ami 26,6 százalékos növekedés az előző évhez képest.
A McDonald’s 2022-ben csaknem 140 éttermet működtet országszerte és noha az invázió elején többet bezártak, azóta már újra is nyitottak, nemrég egyet Mikolajivben is. Ezzel 125-re nőtt a jelenleg is üzemelő üzleteik száma, amelyekben összesen 11 ezer embernek adnak munkát. Légiriadó alatt a legközelebbi óvóhelyre kell menniük a dolgozóknak és a vendégeknek is, előbbiek pedig akkor is megkapják teljes fizetésüket, ha több órát kell ott eltölteniük.
Az amerikai lánc mögött a dobogóra a Briscola 2,9 (22,4 milliárd forint) és a KFC pedig 1,3 milliárd hrivnyás (10 milliárd forintos) bevétellel léphetett fel.
Az autóiparban sem volt visszaesés: a Toyota-Ukraine 24,6 milliárd hrivnyáért (190 milliárd forintért), a Winner 16,9 milliárdért (130 milliárd forintért), a Porsche Ukraine pedig 15,6 milliárd hrivnyáért (120 milliárd forintért) értékesített 2025-ben autókat. A sport területén pedig a Dinamo Kijev focicsapata volt a legnagyobb bevételt elérő egyesület, 1,8 milliárd hrivnyát, azaz 13,9 milliárd forintot keresett a klub. Ha már foci: a sportfogadási cégek virágzanak a háború árnyékában Ukrajnában, főleg, mióta legalizálták több ilyen vállalat tevékenységét is. Több milliárd hrivnyát költenek szerencsejátékra az ukránok.
Arat a mezőgazdaság