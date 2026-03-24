Ezt a grafikont nem szabad kihagyni: keményen sarokba szorították Magyar Péteréket

Egy fontos elhatározást tett Szalai Piroska. A miniszterelnöki megbízott március elejétől egészen a választás napjáig fog érdekes tényeket bemutatni a magyar gazdaság teljesítménye kapcsán.

Szalai Piroska első bejegyzésből kiderül, hogy harmadával kevesebb gázt és hatodával kevesebb távhőt fogyasztunk, mint az ukrán-orosz háború előtti utolsó békeévben, 2021-ben. „A tiszások szerint a rezsicsökkentés azért nem jó, mert nem ösztönöz takarékosságra. Éppen a rezsicsökkentés ösztönöz és teremt lehetőséget a lakosságnak takarékosságra, mivel marad pénzük energiatakarékos megoldások kialakítására: szigetelésre, nyílászáró cserére vagy karbantartásra, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítésére, »háztartási kiserőművek«, azaz napelemek telepítésére” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott.