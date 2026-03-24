Egy emberként lélegeztek fel a magyarok: rengeteg bizalomra ad okot az óriási bejelentés

Kijöttek a friss adatok: Magyarország vezet, a románok padlót fogtak, az osztrákok és a németek pedig sírhatnak
Újra bejött Orbán Viktor húzása.
Magyarország a nehéz globális körülmények ellenére is stabilizálni tudta a helyzetét.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott – jelentette be a jegybank kedden.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.
A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.
A legutóbbi, februári kamatdöntő ülésen a testület egyhangú döntéssel csökkentette 25 bázisponttal 6,25 százalékra az alapkamatot, és hasonló mértékkel csökkentette a kamatfolyosó két szélét is.
(MTI)
Nyitókép: Ferencs ISZA / AFP