Itt az újabb kutatás: a háború kezdete óta nem volt példa ilyenre Magyarországon

A konjunktúraindexek továbbra is negatív tartományban mozognak, amit a Századvég értékelése szerint elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború, valamint a gazdasági szankciók okozta bizonytalanság magyaráz. A gazdasági várakozások érdemi javulása akkor válhat reálissá, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban – 2–4 százalék között – stabilizálódik, a kamatkörnyezet tovább enyhül, az európai gazdaság erősödik, valamint az energiapiacokon tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindex mind a négy alindexe javult januárban.

A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amely −0,4-ről 3,3 indexpontra emelkedett. Javult a gazdasági környezet érzékelése (−17,2-ről −13,6-ra), az inflációs folyamatok megítélése (−50,1-ről −46,3-ra), valamint az anyagi helyzet megítélése is (−7,3-ról −3,3-ra).

A felmérés szerint trendszerűen csökkent a munkahely elvesztésétől való félelem. Januárban a megkérdezettek 47,8 százaléka egyáltalán nem tart attól, hogy a következő fél évben elveszíti munkáját vagy valamely családtagja állását, míg további 26,5 százalék inkább nem aggódik emiatt. Ezzel szemben azok aránya, akik kifejezetten tartanak a munkahely elvesztésétől, jelentősen csökkent.

A vállalati felmérésben három alindex javult, egy pedig romlott. Az üzleti és iparági környezet megítélése enyhén erősödött, miközben a termelési környezet mutatója csökkent. A legnagyobb pozitív elmozdulást a magyar gazdaság jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozásokban mérték: