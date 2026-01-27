Ft
háború gazdasági várakozás magyarország századvég

Itt az újabb kutatás: a háború kezdete óta nem volt példa ilyenre Magyarországon

2026. január 27. 11:01

Jelentősen javult a lakosság gazdasági várakozása 2026 januárjában.

2026. január 27. 11:01
null

Jelentősen javult a lakosság gazdasági várakozása 2026 januárjában, miközben a vállalatok gazdasági közérzete gyakorlatilag stagnált – derül ki a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. legfrissebb felméréséből.

A −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági konjunktúraindex −6,8 pontra emelkedett, míg a vállalati mutató −9,9 indexponton áll, ami csak minimális elmozdulást jelent az előző hónaphoz képest.

A lakossági mutató 3,8 indexpontos javulása figyelemre méltó: ennél kedvezőbb értéket legutóbb 2022 márciusában mértek.

A háztartások körében a legnagyobb pozitív változás a munkahelyek stabilitásának megítélésében következett be, míg a vállalatok esetében Magyarország gazdasági helyzetének jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozások javultak a leginkább.

A konjunktúraindexek továbbra is negatív tartományban mozognak, amit a Századvég értékelése szerint elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború, valamint a gazdasági szankciók okozta bizonytalanság magyaráz. A gazdasági várakozások érdemi javulása akkor válhat reálissá, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban – 2–4 százalék között – stabilizálódik, a kamatkörnyezet tovább enyhül, az európai gazdaság erősödik, valamint az energiapiacokon tartósan alacsony árak alakulnak ki.

A lakossági konjunktúraindex mind a négy alindexe javult januárban. 

A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amely −0,4-ről 3,3 indexpontra emelkedett. Javult a gazdasági környezet érzékelése (−17,2-ről −13,6-ra), az inflációs folyamatok megítélése (−50,1-ről −46,3-ra), valamint az anyagi helyzet megítélése is (−7,3-ról −3,3-ra).

A felmérés szerint trendszerűen csökkent a munkahely elvesztésétől való félelem. Januárban a megkérdezettek 47,8 százaléka egyáltalán nem tart attól, hogy a következő fél évben elveszíti munkáját vagy valamely családtagja állását, míg további 26,5 százalék inkább nem aggódik emiatt. Ezzel szemben azok aránya, akik kifejezetten tartanak a munkahely elvesztésétől, jelentősen csökkent.

A vállalati felmérésben három alindex javult, egy pedig romlott. Az üzleti és iparági környezet megítélése enyhén erősödött, miközben a termelési környezet mutatója csökkent. A legnagyobb pozitív elmozdulást a magyar gazdaság jövőbeni alakulásával kapcsolatos várakozásokban mérték: 

a vállalatvezetők összességében jóval optimistábban ítélik meg a következő egy évet, mint decemberben.

A cégek kisebb hányada számít jelentős gazdasági romlásra, miközben nőtt azok aránya, akik enyhe javulást vagy változatlan gazdasági helyzetet várnak.

Ágazati bontásban az iparban és a kereskedelemben javult a konjunktúraérzet, míg az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltatások területén romlás volt tapasztalható. Januárban az iparban mérték a legjobb, a kereskedelemben pedig a leggyengébb vállalati hangulatot.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

csulak
2026. január 27. 11:48
ugy legyen a ziden is es a jovoben meg jobb !
