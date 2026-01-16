Ft
kormány nemzetgazdasági minisztérium turizmus szép kiskereskedelmi forgalom

Így erősítené meg a hazai kiskereskedelmet a kormány: ennek minden magyar örülni fog

2026. január 16. 15:38

A kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a turizmust, hanem a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja.

2026. január 16. 15:38
null

A kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését. A SZÉP-kártya novemberben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege mintegy 33,2 milliárd forintot tett ki, ami csaknem 12 százalékos növekedést jelent 2024 novemberéhez képest – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni: ezért támogatja a béremeléseket, végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját és folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ezen kormányzati intézkedések együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani – tették hozzá.

A családok anyagi mozgásterének további bővítése érdekében 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. 

Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja. November végén csaknem 96,6 milliárd forint állt még rendelkezésre a kártyákon, amely a magyar családok kikapcsolódása mellett az ünnepi bevásárlásaikat is támogathatta – írta közleményében az NGM.

(MTI)

Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi

belbuda
2026. január 16. 15:42
Talán a kisker különadót kellene végre megszüntetni…🤨
