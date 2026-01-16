Így erősítené meg a hazai kiskereskedelmet a kormány: ennek minden magyar örülni fog

A kormány a SZÉP-kártyán keresztül kiemelten támogatja a családok gondtalan pihenését. A SZÉP-kártya novemberben is a belföldi turizmus egyik legfontosabb hajtóereje volt: a költések összege mintegy 33,2 milliárd forintot tett ki, ami csaknem 12 százalékos növekedést jelent 2024 novemberéhez képest – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány azon dolgozik, hogy a magyar családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni: ezért támogatja a béremeléseket, végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját és folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ezen kormányzati intézkedések együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani – tették hozzá.